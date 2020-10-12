印尼总统佐科解读引发争议的就业法案 呼吁全国人民支持

人民网雅加达10月12日电（记者张杰）鉴于印尼国会本月5日通过的《综合就业法案》引发印尼全国范围的罢工和游行示威活动，印尼总统佐科于9日下午举行新闻发布会，向全国人民发表公开讲话，为该法案进行解释，希望获取全国人民的支持。

佐科在讲话中表示，《综合就业法案》共分为十一大类法案，旨在加速国家经济转型和升级进程。这十一大类包括简化繁琐的投资许可申办手续、修订劳工法、简化征地程序、改善经商环境、增强自主创新研发能力、完善政府行政功能等。

目前印尼每年新增就业人口达到290万人，因此政府必须尽快创造更多的就业机会。特别是在全球新冠肺炎疫情期间，印尼经济出现技术性衰退，面临严峻挑战，目前印尼失业率高，就业人员教育水平低，因此政府亟需创造更多的就业机会，尤其是发展劳动密集型产业。这也是疫情期间政府积极推动《综合就业法案》的主要目的。佐科还表示，《综合就业法案》通过和实施后，将简化企业申请和政府审批手续，降低对公司注册的资本和人数限制，将更有利于社会大众特别是中小微型企业创业或开辟新领域业务。成立法人有限公司不需要再有最低注册资本的规定。同时《创造就业综合法》将降低政府的贪污机会，因为全部投资和经商许可均通过在线综合系统快速申办，避免官僚作风和深根蒂固的非法收费行为。

佐科在讲话中遗憾地表示，因为对通过的《综合就业法案》内容缺乏理解，外加社交媒体的虚假宣传以及一些组织的恶意煽动，许多民众在近期发动示威游行抗议活动，反对《综合就业法案》，最后发展成暴力事件，造成个人和公共的人身财产损失。对此总统呼吁民众应该更理性，不要轻易相信不属实的假新闻。

佐科最后表示，《创造就业综合法》通过后还需要一段时间进行推行，今后三个月内将有诸多政府条例和总统令陆续出炉，中央政府一直都持开放积极态度，接受社会各界提出的任何有建设性的建议和意见。佐科坚信《创造就业综合法》将为国内数百万失业人员提供就业机会。如果还有组织和民众对《创造就业综合法》不满意，完全可以通过法律途径解决，根据宪法向宪法法院提出上诉，要求进行司法审核。

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