蒙古国第三届中学生汉语演讲比赛决赛成功举办

人民网乌兰巴托10月11日电（记者霍文）由蒙古国立大学孔子学院承办的蒙古国第三届中学生汉语演讲比赛决赛10日在乌兰巴托成功举办。大赛以“文明互鉴，世代友好”为主题，旨在通过汉语演讲提高蒙古国中学生汉语口语水平，增进中蒙人文交流，增强中蒙传统友谊。

比赛中，选手们紧扣主题，自拟题目，演讲内容丰富、风格各异。他们以娴熟的汉语，纯正的发音、充沛的感情，征服了现场听众：有的激昂炽热，有的舒缓朴实，有的明快灵动，有的深沉浓郁。《文明互鉴，世代长久》《美美与共，天下大同》《文明互鉴，患难与共》《民之交在于心相通》等演讲娓娓道来，引领观众领略了中蒙两国作为山水相连友好邻邦的深厚友谊。

经评委会评审，来自贺希格中学九年级学生阿努金演讲的《文明互鉴，世代长久》获得一等奖，来自贺希格中学八年级学生包勒尔奥德演讲的《美美与共，天下大同》、旅蒙华侨蒙中友谊学校十一年级学生杭格乐演讲的《文明互鉴，患难与共》获得二等奖；其余27个节目分别获得三等奖、优秀奖和鼓励奖。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜在演讲结束后作了总结点评，他高度肯定了各位小选手的精彩表现，也对同学们提出了积极建议。他说，作为新赴任的文化参赞，今天通过聆听30多位小选手的汉语演讲，对中蒙两国交流互鉴、世代友好以及取得的成就有了深入的了解。

陈霜参赞表示，在新冠肺炎疫情期间，坚守在第一线的汉语教师们克服各种困难，开启了云端教学，确保了蒙古国汉语教育事业的有序进行。正是中蒙教育工作者相互关怀、相互支持的共同努力，才有了今天高规格、高水平的比赛。他衷心祝愿蒙古国各学校的汉语教学“芝麻开花——节节高”。

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