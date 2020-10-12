人民网>>国际

综合消息：疫情反弹凶猛 欧洲多国再度加强防控措施

2020年10月12日09:02  来源：新华网
 
原标题：综合消息：疫情反弹凶猛 欧洲多国再度加强防控措施

　　新华社罗马10月10日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：近日，新冠疫情在欧洲多国持续反弹，不少国家单日新增确诊病例数创下新高，意大利、西班牙等国再度加强疫情防控措施和管控力度，避免再次因疫情被迫“封城”而冲击社会各行业的缓慢复苏。

　　法国公共卫生部门10日公布的数据显示，法国过去24小时新增确诊病例26896例，再次刷新单日新增病例数纪录，累计确诊病例718873例。数据显示，过去7天法国有4999名新冠患者入院接受治疗，其中928名患者在重症监护室接受治疗。

　　意大利卫生部10日发布的数据显示，当日全国新增确诊病例5724例，接近3月28日单日新增5974例的疫情峰值，目前累计确诊349494例。

　　自本月3日以来，英国单日新增确诊病例数持续走高，保持在1万例以上，4日更是日增超2万例。10日该国新增确诊病例15166例，累计确诊590844例。英国政府日前表示，近期数据增加是由于9月25日至10月2日间的15841例确诊病例没有按时录入疫情数据中，导致近几日数据出现调整。不过即便排除这一“技术问题”，英国疫情近期反弹也较明显。

　　德国疾控机构罗伯特·科赫研究所10日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例4721例，累计确诊319381例；新增死亡病例15例，累计死亡9604例。

　　葡萄牙卫生总局10日公布最新统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1646例，创该国疫情发生以来的新高。葡萄牙曾于4月10日创下单日新增确诊1516例的纪录，此后逐渐下降。近一段时间随着疫情反弹，每日新增确诊病例数不断攀升。

　　据西班牙卫生部9日发布的数据，截至当天14时，全国新增确诊病例5986例，累计确诊超过86.1万例，累计死亡32929例。

　　由于疫情反弹势头凶猛，近来欧洲多个国家政府重新收紧防疫措施，力图避免疫情进一步恶化而被迫再度“封城”。

　　在法国，自10日起，里尔、格勒诺布尔、里昂和圣艾蒂安4个城市进入新冠疫情最高警戒状态。此前，马赛市和法属海外省瓜德罗普、巴黎及近郊3省已先后进入最高警戒状态。如果当地疫情进一步恶化，处于最高警戒状态的地区将进入卫生紧急状态。

　　西班牙政府9日发布公报，宣布首都马德里及马德里自治区即日起进入为期15天的紧急状态，以遏制新冠病毒的传播。根据这项法令，包括马德里在内的9个市镇将重回隔离状态，除工作、学习、医疗等正当理由外禁止进出被封锁的市镇。被封锁区域内的活动暂时不受影响。政府将动用7000名警察对被封锁市镇的出入口实施管控，违者将面临罚款等处罚。

　　在过去一周中，意大利政府开始再度收紧防疫措施，包括在户外和公共场所强制使用口罩和监测体温、向公众开放的企业必须向顾客提供消毒凝胶等，并将国家紧急状态延续至2021年1月31日。此外，意大利还扩大了在意边境进行预防性筛查的欧洲国家数量，同时增派日常巡逻警力以更好监督人们遵守最新防控措施。

　　德国总理默克尔9日表示认同德国部分城市目前出台的宵禁和禁酒令政策，但强调要避免实施今年年初时的“封城”政策。德国卫生部长施潘同时表示，随着秋冬季的到来，德国将对“保持距离、遵守卫生措施、佩戴口罩”的防疫规则进行扩充。此外，从10月中旬开始，德国将推广新冠快速检测方式，以降低新冠病毒蔓延至养老院和医院的风险。（执笔记者：李洁；参与记者：张毅荣、陈晨、唐霁、张家伟、冯俊伟）

(责编：张信凤、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved