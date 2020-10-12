特朗普摘口罩演讲称“感觉极好” 科学界批美国抗疫“一直差劲”

新华社华盛顿10月11日电 美国总统特朗普10日现身白宫阳台，摘去口罩，向支持者发表竞选演讲。这是他因感染新冠病毒入院治疗后，首次参加公共活动。现场听众有数百人，并未保持社交距离。

最新数据显示，美国已有累计770多万人感染新冠病毒，超过21万人去世。连日来，多家西方权威学术期刊发文，批评美国政府抗疫表现，称美国拥有强大国力，却将危机变成悲剧。

“感觉好极了”

10日下午，白宫阳台，特朗普独自站定，摘下口罩，发表演讲。“我感觉好极了！”他说。

阳台下，白宫南草坪，数百人簇拥在一起，挥舞国旗，欢呼呐喊。“再干四年！”他们喊道。

特朗普上次在这里露面是5天前的傍晚，他从沃尔特·里德国家军事医疗中心接受新冠治疗后出院。从专用直升机下来后，尚未痊愈的他在白宫阳台摘下口罩，接受媒体拍照。

10月5日，在美国华盛顿的白宫阳台，美国总统特朗普摘下口罩。新华社/路透

“它（新冠疫情）正在消失。”特朗普10日对现场的支持者们说。

世界卫生组织当天发布的数据显示，全球新冠确诊病例数较前一日增加38.3万例，创疫情暴发以来单日最大增幅。美国约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，美国9日报告新增新冠确诊病例超过5.8万例，为最近两个月最高纪录。

特朗普2日凌晨宣布自己新冠病毒检测结果呈阳性。此前一周，他在白宫玫瑰园提名联邦最高法院大法官，活动期间少有人戴口罩。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇后来接受采访时说，那场活动是“超级传播事件”，导致多人感染新冠病毒。

9月26日，美国总统特朗普（中左）和美国联邦第七巡回上诉法院法官埃米·科妮·巴雷特（中右）出席在华盛顿白宫玫瑰园举行的提名公布活动。新华社/法新

美联社注意到，特朗普10日活动的举办地白宫南草坪就在距离白宫玫瑰园不远处。现场人群并未按规定保持社交距离，一些人也和特朗普一样，摘掉了口罩。

按计划，特朗普还将于12日、13日、14日先后前往佛罗里达州、宾夕法尼亚州和艾奥瓦州参加竞选活动。

“一直很差劲”

约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间11日14时23分，美国已累计确诊7718947例，死亡214377例。美国疾病控制和预防中心预测，到10月31日，美国累计新冠死亡病例可能达22.4万至23.3万例。

世界医疗领域顶级学术期刊、美国《新英格兰医学杂志》近日发表评论文章说，新冠疫情造成的美国死亡人数已超过第二次世界大战以来的任何冲突。疫情严重性由许多因素导致，“但我们可以控制的是我们的行为，而在美国，我们一直做得很差劲”。

10月4日，在美国首都华盛顿，2万把椅子摆放在白宫外南侧草坪上，悼念美国超过20万新冠逝者。新华社记者刘杰摄

这篇由35名编辑签名、题为《死于领导力真空》的文章说，新冠疫情给全球带来危机，也给领导力带来巨大考验，但美国领导人没有经受住考验，使这场危机变成了悲剧。美国在应对疫情过程中，几乎每一步都是失败的：

在疫情暴发初期，美国没有能力进行有效病毒检测，甚至不能给医护人员和公众提供最基本的防护设备。病毒检测能力持续远远落后于疫情发展速度，病毒检测结果经常严重滞后，以致检测结果对控制疫情毫无用处。

美国大部分地区的民众根本不戴口罩，很大原因是由于美国领导人称口罩是政治工具，而非有效控制感染的工具。尽管美国政府在疫苗研发上大量投入，但一些美国官员的相关言论使疫苗研发过程被政治化，导致公众不信任感日益增加。

文章认为，美国原本有很多应对危机的优势。除了有强大的制造能力外，美国拥有令人羡慕的生物医学研究系统，在公共卫生、健康政策、基础生物学等方面拥有丰富的专业知识储备，并一直有能力运用这些专业知识研发新疗法和预防措施。“然而，我们的领导人在很大程度上无视甚至诋毁专家，应对疫情一直不够充分。”

普遍没信心

美国全国广播公司报道，《新英格兰医学杂志》这篇痛斥美国政客应对新冠疫情不力的评论文章打破了该期刊近两个世纪以来回避政治的传统。

连日来，美国《科学》、英国《自然》《柳叶刀》等权威学术杂志也先后刊文，抨击美国政府抗疫失当，发布不准确的信息、政治干涉疫情防控，造成“高度的不信任和混乱”。

9月25日，人们戴口罩走在美国纽约街头。新华社发（郭克摄）

据5日发布的美联社与芝加哥大学联合民调结果，56%的美国人认为，美国政府应对国内新冠疫情现状承担主要责任。芝加哥大学哈里斯公共政策学院副教授奥斯汀·赖特说，这一结果反映了美国民众“对政府应对局势的方式普遍缺乏信心”。

“我认为他们本应该及早严肃对待疫情，应该早点告诉我们这有多么严重，”38岁的弗吉尼亚州居民内森·奥尼尔说，“但他们却说不会有事、不会影响我们。他们的信用度大打折扣。”

另一项由美国全国公共广播电台、罗伯特·伍德·约翰逊基金会和哈佛大学陈曾熙公共卫生学院联合进行的调查显示，美国46%的家庭在新冠危机期间面临严重的财务问题，其中31%的家庭用光或几乎用光了他们的储蓄。拉美裔、非裔家庭面临严重经济困难的比例分别为72%、60%。相比之下，白人家庭面临严重困难的比例为36%。

世界卫生组织总干事谭德塞5日说，新冠疫情在全球范围内呈现“不均衡”态势，10个国家的合计确诊病例和死亡人数占全球总数70%，其中仅3个国家合计占比就达到50%，“不是所有国家都以同样方式应对，不是所有国家所受影响都相同”。（记者：谭晶晶、杜鹃、惠晓霜、孙鹏；编辑：唐志强、刘阳）

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