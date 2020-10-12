中国国际合唱节全线上举办

维也纳童声合唱团演唱《我爱你，中国》

中国对外文化集团有限公司供图

本报电 （温馨）第十五届中国国际合唱节开幕式于北京时间10月5日晚19时30分在海内外20余个平台上线，来自不同国家和地区的20余支合唱团联袂表演，观众同时在线人数最高时达800万人，累计观看人次达1200万，是中国国际合唱节有史以来观众人数最多的一届。

此次合唱节由文化和旅游部国际交流与合作局、中国对外文化集团有限公司、中国合唱协会、国际合唱联盟等单位共同主办。

开幕式由身处上海的金承志、远在维也纳的依娃·梅和虚拟主持人“宫羽”共同主持。北京医院合唱团的《最美逆行者》是开幕式最感动观众的节目，这首歌表达了对一线抗疫人员的感谢与尊敬。成都知更室内合唱团与中国国际合唱节历年资助的合唱团代表共同演绎了《蜗牛》，展现了扶贫路上的坚持与收获。

海外合唱团的表演也十分精彩。维也纳童声合唱团演绎了《我爱你，中国》，韩国五月树阿卡贝拉乐团演绎了《月亮代表我的心》，美国合唱指挥协会执行总监蒂姆·夏普现场连线讲述了疫情期间的亲身经历。

据悉，本届合唱节采取全线上形式，分为会议论坛、展演及评测、教育交流、文化惠民、扶贫公益5个板块，举行“合唱发展研讨会”“中国合唱新作品音乐会”“合唱指挥大师班”等各种活动，相关活动总计117场。

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