到莫桑比克去看海（国家人文地理）

莫桑比克青年在演奏缇姆比拉木琴。

莫桑比克驻华大使馆供图

莫桑比克海滩

莫桑比克驻华大使馆供图

漫长海岸线、白色沙滩、怡人气候、丰富动植物……莫桑比克迷人的自然风光，等待全世界游客光临。

数目众多、种类各异的自然保护区，守护着莫桑比克的自然传奇。莫桑比克10%的土地被划入野生动物管理用地，其中包括国家公园、野生动物保护区等。大林波波河跨国公园由莫桑比克、南非、津巴布韦三国共同建立，长颈鹿、非洲象、斑马、角马、疣猪等野生动物在同一片蓝天下和谐生活；尼亚萨湖是世界上物种最多、面积最大的淡水湖自然栖息地保护区之一，这里有种类繁多的热带淡水鱼；马普托大象保护区是一个国际和平公园，公园中生活着非洲南部地区体形最为巨大的动物——非洲象，当它们走过时地面都会微微颤抖。

海滨风光是莫桑比克的又一张闪亮名片。马普托海滩远近闻名，每逢退潮，露出大片沙洲，阳光暖暖地照着，仿佛金色海洋；巴扎鲁托岛上有成片的珊瑚礁和国家公园保护区，热带观赏鱼在此自由栖息；赛赛市周围也有美丽海滩，游客可以在此钓鱼、潜水、观赏海龟；彭巴位于海湾三角洲，以潜水和水上运动著名。

如果想近距离接触莫桑比克文化，莫桑比克岛是不二之选。1991年，莫桑比克岛被联合国教科文组织列为世界文化遗产。它是历史上葡萄牙人前往印度途中的一个贸易口岸，岛上一些历史建筑可追溯到殖民时期。岛上的圣保罗宫原为总督寓所，如今成为博物馆，里面陈列着来自葡萄牙、阿拉伯、印度和中国的藏品；岛上另一个著名景点是圣塞巴斯蒂安城堡，于16世纪由葡萄牙殖民统治者建成。

在莫桑比克岛，游客还可以体验独特的传统风俗：将一种植物的白色液体涂满全脸和全身，像是敷上了滋润皮肤的“面膜”和“体膜”。岛上的节日庆典也是了解莫桑比克文化的窗口，一年一度的莫桑比克岛狂欢节不容错过。

（海外网 赵壹晨整理）

(责编：胡永秋、杨光宇)