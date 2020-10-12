人民网>>国际

国庆中秋假期旅游和消费掀热潮

中国双节黄金周重现繁荣景象（国际论道）

本报记者  贾平凡

2020年10月12日05:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月1日，海南省海口龙华区庆国庆·迎中秋热气球主题嘉年华活动在海口万绿园举行热气球升空仪式。据悉，从10月1日至8日，市民游客不仅可以在万绿园乘坐热气球体验梦幻升空之旅，还能参与热气球主题电音节、表白快闪、跑酷+花式调酒+街舞表演等新潮酷炫活动。图为炫彩的热气球飘浮在海口万绿园上空。
　　蒋聚荣摄（人民视觉）

　　国庆中秋，双节重合，举国同庆。8天的中国“十一”黄金周刚刚过去，热度仍未消退。历经突如其来的新冠肺炎疫情大考，面对全球疫情仍在蔓延的严峻挑战，今年的“十一”假期极不平凡，来之不易。

　　“十一”黄金周历来是观察中国经济的重要窗口。新冠疫情防控常态化下的首个“十一”黄金周，中国消费市场明显复苏，旅游出行、餐饮购物、文化娱乐均呈现繁荣景象。外媒报道称，黄金周经济火热既体现中国抗疫取得了重大战略成果，也向世界传递中国经济持续稳定复苏的清晰信号。

　　

　　消费火热 再现流动中国

　　“什么疫情大流行？节假日期间，游客激增，长城人潮涌动”——美国有线电视新闻网（CNN）7日的报道标题，代表了外国人对中国“十一”黄金周的普遍印象。

　　美国《特克萨卡纳日报》网站报道，酒店价格飙升，打车应用软件忙到崩溃，长城门票售罄：经过数月漫长的无法出远门的生活后，数亿中国人开始度假。

　　一起回武汉感受“英雄城市”，到东北粮仓坐看秋收盛景，融入“世界屋脊”雄奇风光，穿行大西南的绿水青山间……这个假期，数以亿计的中国人走出家门，追寻诗和远方，品味大美中国。北京烤鸭、广州茶点、桂林米粉、重庆火锅……冷饮店的生意“热”起来了，老字号的招牌新起来了。观展览、看电影、走亲访友……重新流动起来的中国又现生机活力。

　　不少刚从中国各地旅游或探亲访友后回家的人发现，自己发在社交媒体上的度假照片成为外媒报道的热点。雅虎新闻澳大利亚频道8日说，全世界的推特用户都被中国黄金周这些照片“震惊”了。

　　CNN报道称，“十一”黄金周通常是出国旅游的好时机。但今年由于国外新冠疫情、签证限制、隔离检疫要求、国际航线缩水等原因，许多中国人选择在国内旅游。

　　据日本IT媒体商业网站报道，今年国庆中国人旅游有几个特点，一是网络预约占主流。二是湖北成为热点，官民共同推进支援湖北省的旅行。湖北省的30个景点10月1日、2日的入场人数和上年基本持平，旅游收入恢复到上年的85.5%。携程8日公布的数据显示，武汉黄鹤楼排在线上预订人气景区全国第二名，仅次于上海迪士尼乐园。三是富有自然、民族色彩的城市游走俏，拉萨的住宿预约量比去年同期增长了6倍。

　　据中国文化和旅游部9日发布的消息显示，国庆中秋假期，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

　　新加坡《海峡时报》撰文称，黄金周期间，中国旅游业再次焕发光彩。此前受疫情打击的中国旅游业已得到提振。

　　随着旅游出行迎来高峰，与之息息相关的餐饮和购物也迅速升温。新加坡《联合早报》分析，疫情导致出国旅游及代购受限，原本在海外“买买买”的中国中产阶层转而在国内挥洒购物热情。

　　“中国正以惊人的速度恢复到接近正常状态。”美国《纽约时报》网站刊文称，黄金周消费是从一个侧面反映中国经济状况，“发出了中国经济复苏的明确信号”。

　　严控疫情 护航黄金假日

　　中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。彭博社评论，疫情在中国已基本得到控制，黄金周假期显示了中国对经济复苏和公共卫生措施的信心。

　　《金融时报》称，中国从疫情中恢复得益于广泛的检测和追踪机制，武汉和北京等地的大规模检测已开始恢复消费者的信心。不过，疫情也改变了部分中国游客的出游方式，比如更多游客选择短途旅行，减少出游时间，尽量避免和他人在飞机和火车上接触等。

　　《纽约时报》指出，每一年的“十一”黄金周都是中国经济的“晴雨表”，今年尤甚——踏进高铁车厢，走进疫情期间还空空如也的景点，是全球其他许多国家都梦寐以求的事情。这些信号意味着中国“以令人惊叹的速度”恢复正常化，这种复苏一定程度上来自中国强有力的、自上而下的抗疫措施。相应地，人们的信心渐渐复苏，政府也将工作重心放在了重启零售业和旅游业。

　　把疫情损失补回来，从政府到企业，都在抢抓黄金周契机提振消费。外媒关注到，浙江发布价值5亿元的旅游消费券，精选500多个优质景区和700余家优质酒店民宿产品，助推旅游业复苏；江西各地推出1500余场次各类消费促进活动，涉及旅游、零售、餐饮、汽车、电商等领域，参与商家超过1万家；全国各地企业纷纷推出节庆消费券、中秋美食券、5G消费券等。

　　黄金周繁荣景象背后，依托的是中国超大规模市场优势以及巨大的需求潜力。“中国拥有全世界最多的人口，随着居民收入水平提高、中等收入群体规模扩大，中国消费市场的魅力正不断增强。”新加坡《联合早报》网站如此评价。

　　“中国释放内需潜力是推动经济持续增长的关键。”美国消费者新闻与商业频道的报道认为，面对疫情对全球经济的冲击和不确定的世界局势带来的挑战，中国政府加大努力，进一步加强国内消费对经济增长的拉动作用。

　　复苏经济 提振世界信心

　　美国全国广播商业频道（CNBC）8日报道称，中国黄金周期间的景象与全球其他仍在与新冠疫情抗争、经济活动“消音”的图景形成了鲜明对比。

　　彭博社称，中国出行人数激增，显现出中国经济复苏的相对实力。9月，经合组织曾预测今年中国经济增速将达1.8%，中国预计将成为二十国集团中唯一实现经济增长的国家。

　　瑞士《20分钟报》8日刊登了9张中国黄金周的旅游图片，显示了中国游客在长城等景点的拥挤，引来许多瑞士网友的围观。一位获赞最多的网友写道，“中国采取了有效措施，控制住了新冠肺炎疫情，直到传染率几乎为零。我们应该向中国学习！”

　　“几个月来，中国经济复苏是全球的成功案例。”美国财经杂志《巴伦》周刊撰文说，“中国经济复苏令人印象深刻，原因之一在于中国政府强有力的领导，民众对经济状况抱有高度信心。汇丰银行经济学家的报告也认为，中国消费者的收入增加和消费信心提高将推动经济继续增长。”

　　美国财经新媒体Quartz则引用中国国内流行的说法，将黄金周称为中国人的“报复性旅游”。报道称，尽管今年中国黄金周的出行人数比往年有所减少，但相比于“国际旅行直到2024年才能恢复到疫情前水平”的悲观论调来说，中国给出了一个亮眼的数字。

　　中国消费回暖将带动各国对中国的出口和投资，促进周边经济体及世界经济复苏。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国国内消费增加会通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。

(责编：胡永秋、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved