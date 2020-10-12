中国双节黄金周重现繁荣景象（国际论道）

10月1日，海南省海口龙华区庆国庆·迎中秋热气球主题嘉年华活动在海口万绿园举行热气球升空仪式。据悉，从10月1日至8日，市民游客不仅可以在万绿园乘坐热气球体验梦幻升空之旅，还能参与热气球主题电音节、表白快闪、跑酷+花式调酒+街舞表演等新潮酷炫活动。图为炫彩的热气球飘浮在海口万绿园上空。

蒋聚荣摄（人民视觉）

国庆中秋，双节重合，举国同庆。8天的中国“十一”黄金周刚刚过去，热度仍未消退。历经突如其来的新冠肺炎疫情大考，面对全球疫情仍在蔓延的严峻挑战，今年的“十一”假期极不平凡，来之不易。

“十一”黄金周历来是观察中国经济的重要窗口。新冠疫情防控常态化下的首个“十一”黄金周，中国消费市场明显复苏，旅游出行、餐饮购物、文化娱乐均呈现繁荣景象。外媒报道称，黄金周经济火热既体现中国抗疫取得了重大战略成果，也向世界传递中国经济持续稳定复苏的清晰信号。

消费火热 再现流动中国

“什么疫情大流行？节假日期间，游客激增，长城人潮涌动”——美国有线电视新闻网（CNN）7日的报道标题，代表了外国人对中国“十一”黄金周的普遍印象。

美国《特克萨卡纳日报》网站报道，酒店价格飙升，打车应用软件忙到崩溃，长城门票售罄：经过数月漫长的无法出远门的生活后，数亿中国人开始度假。

一起回武汉感受“英雄城市”，到东北粮仓坐看秋收盛景，融入“世界屋脊”雄奇风光，穿行大西南的绿水青山间……这个假期，数以亿计的中国人走出家门，追寻诗和远方，品味大美中国。北京烤鸭、广州茶点、桂林米粉、重庆火锅……冷饮店的生意“热”起来了，老字号的招牌新起来了。观展览、看电影、走亲访友……重新流动起来的中国又现生机活力。

不少刚从中国各地旅游或探亲访友后回家的人发现，自己发在社交媒体上的度假照片成为外媒报道的热点。雅虎新闻澳大利亚频道8日说，全世界的推特用户都被中国黄金周这些照片“震惊”了。

CNN报道称，“十一”黄金周通常是出国旅游的好时机。但今年由于国外新冠疫情、签证限制、隔离检疫要求、国际航线缩水等原因，许多中国人选择在国内旅游。

据日本IT媒体商业网站报道，今年国庆中国人旅游有几个特点，一是网络预约占主流。二是湖北成为热点，官民共同推进支援湖北省的旅行。湖北省的30个景点10月1日、2日的入场人数和上年基本持平，旅游收入恢复到上年的85.5%。携程8日公布的数据显示，武汉黄鹤楼排在线上预订人气景区全国第二名，仅次于上海迪士尼乐园。三是富有自然、民族色彩的城市游走俏，拉萨的住宿预约量比去年同期增长了6倍。

据中国文化和旅游部9日发布的消息显示，国庆中秋假期，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

新加坡《海峡时报》撰文称，黄金周期间，中国旅游业再次焕发光彩。此前受疫情打击的中国旅游业已得到提振。

随着旅游出行迎来高峰，与之息息相关的餐饮和购物也迅速升温。新加坡《联合早报》分析，疫情导致出国旅游及代购受限，原本在海外“买买买”的中国中产阶层转而在国内挥洒购物热情。

“中国正以惊人的速度恢复到接近正常状态。”美国《纽约时报》网站刊文称，黄金周消费是从一个侧面反映中国经济状况，“发出了中国经济复苏的明确信号”。

严控疫情 护航黄金假日

中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。彭博社评论，疫情在中国已基本得到控制，黄金周假期显示了中国对经济复苏和公共卫生措施的信心。

《金融时报》称，中国从疫情中恢复得益于广泛的检测和追踪机制，武汉和北京等地的大规模检测已开始恢复消费者的信心。不过，疫情也改变了部分中国游客的出游方式，比如更多游客选择短途旅行，减少出游时间，尽量避免和他人在飞机和火车上接触等。

《纽约时报》指出，每一年的“十一”黄金周都是中国经济的“晴雨表”，今年尤甚——踏进高铁车厢，走进疫情期间还空空如也的景点，是全球其他许多国家都梦寐以求的事情。这些信号意味着中国“以令人惊叹的速度”恢复正常化，这种复苏一定程度上来自中国强有力的、自上而下的抗疫措施。相应地，人们的信心渐渐复苏，政府也将工作重心放在了重启零售业和旅游业。

把疫情损失补回来，从政府到企业，都在抢抓黄金周契机提振消费。外媒关注到，浙江发布价值5亿元的旅游消费券，精选500多个优质景区和700余家优质酒店民宿产品，助推旅游业复苏；江西各地推出1500余场次各类消费促进活动，涉及旅游、零售、餐饮、汽车、电商等领域，参与商家超过1万家；全国各地企业纷纷推出节庆消费券、中秋美食券、5G消费券等。

黄金周繁荣景象背后，依托的是中国超大规模市场优势以及巨大的需求潜力。“中国拥有全世界最多的人口，随着居民收入水平提高、中等收入群体规模扩大，中国消费市场的魅力正不断增强。”新加坡《联合早报》网站如此评价。

“中国释放内需潜力是推动经济持续增长的关键。”美国消费者新闻与商业频道的报道认为，面对疫情对全球经济的冲击和不确定的世界局势带来的挑战，中国政府加大努力，进一步加强国内消费对经济增长的拉动作用。

复苏经济 提振世界信心

美国全国广播商业频道（CNBC）8日报道称，中国黄金周期间的景象与全球其他仍在与新冠疫情抗争、经济活动“消音”的图景形成了鲜明对比。

彭博社称，中国出行人数激增，显现出中国经济复苏的相对实力。9月，经合组织曾预测今年中国经济增速将达1.8%，中国预计将成为二十国集团中唯一实现经济增长的国家。

瑞士《20分钟报》8日刊登了9张中国黄金周的旅游图片，显示了中国游客在长城等景点的拥挤，引来许多瑞士网友的围观。一位获赞最多的网友写道，“中国采取了有效措施，控制住了新冠肺炎疫情，直到传染率几乎为零。我们应该向中国学习！”

“几个月来，中国经济复苏是全球的成功案例。”美国财经杂志《巴伦》周刊撰文说，“中国经济复苏令人印象深刻，原因之一在于中国政府强有力的领导，民众对经济状况抱有高度信心。汇丰银行经济学家的报告也认为，中国消费者的收入增加和消费信心提高将推动经济继续增长。”

美国财经新媒体Quartz则引用中国国内流行的说法，将黄金周称为中国人的“报复性旅游”。报道称，尽管今年中国黄金周的出行人数比往年有所减少，但相比于“国际旅行直到2024年才能恢复到疫情前水平”的悲观论调来说，中国给出了一个亮眼的数字。

中国消费回暖将带动各国对中国的出口和投资，促进周边经济体及世界经济复苏。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国国内消费增加会通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。

(责编：胡永秋、杨光宇)