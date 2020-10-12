人民网>>国际

欧英未来关系谈判艰难推进（国际视点）

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年10月12日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　距年底“脱欧”过渡期结束仅剩不到3个月，欧盟与英国近期加紧了未来关系谈判。分析认为，目前双方在公平竞争环境、渔业等关键领域均已明确对方底线，如希望届时达成协议，双方都必须做出妥协。

　　

　　当地时间10月7日至9日，欧盟与英国就双方未来关系再次展开为期3天的谈判。这也是欧盟本月中旬举行峰会前的最后一轮正式谈判，备受外界关注。

　　谈判气氛出现改善

　　从会后发表的声明看，谈判进展有限，但气氛向好，双方均表示仍将致力于达成自贸协议谈判。舆论普遍认为，目前欧英双方主要分歧难消，“无协议脱欧”风险依然很大，加之欧洲多国正面临疫情反弹挑战，欧英经济均可能受到负面影响。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩近日与英国首相约翰逊通话，评估欧英未来关系谈判情况，双方认同达成协议的重要性，要求加紧谈判以弥合“显著”分歧。

　　欧英未来关系谈判自3月初启动以来波折不断。英国政府9月9日公布了内部市场法案，旨在为明年国内4个地区贸易流通设置规则，其中涉及北爱尔兰的条款被认为凌驾于此前与欧盟达成的“脱欧”协议之上。欧盟对此反应强烈，要求英国删除争议条款。欧盟10月1日正式致函英国政府，启动违约司法程序。外界一度认为，双方谈判濒临破裂。

　　最新一轮谈判气氛有所改善。英国“脱欧”谈判首席代表弗罗斯特和欧盟首席谈判代表巴尼耶均对媒体表示，双方的磋商具有“建设性”。弗罗斯特表示，协议大纲已“清晰可见”，尤其在货物与服务贸易、运输、能源、社会保障及参与欧盟计划方面。他希望欧盟进一步展现灵活性。

　　从最新的进展看，欧英就双方居民社保互惠谈判接近达成一致，知情人士称这是“迄今为止最积极的一个信号”。在政府补贴方面，弗罗斯特表示，英国愿意就政府补贴政策同欧盟进行讨论，双方在这方面达成的妥协“比一般自由贸易协定走得更远”。这意味着双方在该议题上有妥协的空间。

　　巴尼耶近日表示，同英国达成协议是可能的，预计在10月中旬之后，双方将继续谈判。弗罗斯特表示，还有很多务实议题需要谈判，在任何情况下，达成协议的机会都是存在的。

　　关键领域分歧难消

　　公平竞争环境和渔业问题一直是双方谈判的核心分歧。

　　目前，双方在渔业资源分配的立场差距巨大。据媒体分析，英国政府将渔业同主权问题挂钩，将渔业权益划分权当作“脱欧”之后获取独立性的标志性权利之一，并已向本国渔民承诺提高本国捕捞产量，因此不愿作出让步。

　　欧盟一直实施“共同渔业政策”，当前的份额分配是在多年前划分的。目前，欧盟约有17.8万人从事渔业捕捞，对英国水域依存度高。欧洲渔业联盟提供的数据显示，42%的欧盟海产品是在英国水域捕捞的。欧盟寻求继续与英国分享渔业资源，提出按固定配额、以国别为基础进行渔业资源分配。英国则希望以渔业资源位置为基础进行划分。在划分时间上，欧盟希望有一个长期解决方案，英国则希望每年谈判一次。

　　布鲁塞尔咨询机构“第一政策”分析师伊格·萨基思认为，在渔业资源谈判方面，英国有更大主动权。如达不成协议，理论上英国可以禁止欧盟渔船在英国海域进行捕捞作业，欧盟渔民净收益将损失一半，至少6000人将失业。不过此举对英国渔民并无益处，即便英国渔民捕捞产量上升，也难以进入欧盟市场，或者需缴纳关税。英国的策略可能是以此争取欧盟在贸易方面的妥协。

　　欧盟消息人士称，在公平竞争环境条款方面，英国已提出一系列控制政府补贴的原则，但未能提出恰当的治理倡议。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟希望达成协议，但这不意味着欧盟愿意付出任何代价，现在到了英国“出牌”的时候了。

　　目前，欧英双方已经明确，英国“脱欧”过渡期将于12月31日结束，这意味着留给双方的谈判时间不多。巴尼耶建议，达成协议更现实的期限是10月底，以便欧洲议会有足够时间批准协议。也有专家认为，除去履行法律程序所需时间，欧英达成协议的最后期限实际可到11月中旬，双方还有时间弥合分歧。

　　负面影响逐步显现

　　近期，多家机构发布的分析报告显示，英国“脱欧”对双方负面影响正逐步显现，对英国影响尤为严重。以金融服务业为例，作为英国的支柱产业之一，金融业并不在双方贸易谈判范围之内。英国媒体报道称，不管英欧是否能够达成贸易协议，对英国金融业的影响都不可避免，很多金融公司已经为此做了应急预案。安永会计师事务所2019年的一项调查显示，由于英国“脱欧”，金融服务公司正在转移价值约1万亿英镑的资产，并将约7000个工作岗位从伦敦转移到其他欧洲城市。彭博社评论认为，“脱欧”将威胁英国伦敦作为欧洲金融中心的地位。伦敦股票交易量的一半来自欧洲公司，未来这些公司可能选择到其他交易所上市，这对英国与欧盟的投资者来说都是一个坏消息。

　　贝克·麦坚时国际律师事务所的一份研究报告显示，如果双方不能达成贸易协定，再加上疫情的影响，未来10年，英国每年将损失1340亿英镑。报告称，与英国留在欧盟相比较，即使能够达成协议，从长远看，“脱欧”将拖累英国3.1%的经济增长，使出口减少6.3%。即便英国企业可通过调整供应链等措施应对挑战，“脱欧”对英国出口的影响依然很大。

　　欧盟方面的损失也不可避免。德国哈雷经济研究所的一份报告认为，如果达不成未来关系协议，欧英贸易关系将退回到世界贸易组织框架内，欧盟企业将损失70多万个就业岗位。其中德国受影响最大，17.6万个就业岗位将因此流失。法国、波兰和意大利将分别损失8万、7.8万和7.2万个就业岗位。为欧盟企业对英出口提供服务的英国企业也将损失2.2万个就业岗位。

　　欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·几内亚告诉本报记者，英国“脱欧”对欧盟与英国的影响是全方位的，从经济贸易到产业政策，从人员往来到监管政策都会受到影响，这也说明了过渡期谈判的重要性。双方最好的选择是达成协议，实现“有序脱欧”，目前来看，这对双方仍是个巨大的挑战。

　　（本报布鲁塞尔10月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月12日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved