人民网>>国际

“哥中友好种子深埋孩子们心田”

本报驻巴西记者  吴  杰

2020年10月12日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，中国国家京剧院经典剧目《大闹天宫》连续8天在哥伦比亚波哥大的圣多明戈大剧院“云端”热播。《观察家报》等当地主流媒体多次对演出进行报道，哥伦比亚观众纷纷在网上留言，称赞中国艺术家为庆祝哥中建交40周年带来美好礼物。

　　“中国拥有悠久历史，文化底蕴深厚。作为中国传统文化的代表，京剧表现形式丰富多样，融合了唱、念、做、打，还有哑剧和武功，运用了象征手法和虚拟场景，同时具有视觉冲击力和节奏韵律，是中国的国粹艺术。《大闹天宫》将让哥方观众大饱眼福、惊喜不已。”哥伦比亚前文化部长、圣多明戈大剧院院长奥索里奥在首播前专门录制视频，向当地观众介绍京剧的魅力及欣赏京剧之道。“作为丝绸之路国际剧院联盟的重要成员，我们将继续加强与中国艺术家交流合作，为两国民众奉献更多精彩作品。”

　　中国驻哥伦比亚大使蓝虎指出，中哥友谊源远流长，务实合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈。此次由中国文旅部、中国驻哥大使馆、中国国家京剧院、哥伦比亚圣多明戈大剧院共同举办的《大闹天宫》等系列云端文化演出活动，给当地观众带来难忘的东方文化体验。

　　哥中友协创始人、哥伦比亚前驻华大使戈麦斯表示：“感谢中国驻哥大使馆和中国艺术家，让广大哥伦比亚观众足不出户就能欣赏到中国国粹，特别是让孩子们迷上中国文化，‘美猴王’将哥中友好种子深埋孩子们心田。”

　　哥中友协主席普亚纳多次在社交媒体上发文介绍演出，其中一条写道：“1992年，波哥大戏剧节上演《大闹天宫》，场场爆满。观众每晚堵在演出大棚前不肯离去，最后戏剧节不得不延长两周巡演，其盛况至今历历在目。孙悟空形象从此伴随我们这代人成长。令人高兴的是，如今‘美猴王’又俘获了一代哥伦比亚年轻观众的心。”

　　除了在线热播的《大闹天宫》，哥伦比亚多家媒体分别推出一系列庆祝哥中建交40周年的文化交流活动。

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月12日 03 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved