联合国秘书长呼吁纳卡地区冲突各方尊重停火协议

新华社联合国10月10日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯10日通过发言人发表声明，欢迎阿塞拜疆和亚美尼亚就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区停火达成协议，同时呼吁纳卡地区冲突各方尊重停火协议。

联合国秘书长发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯呼吁各方尊重停火协议，并尽快就停火的具体事宜达成一致。古特雷斯对俄罗斯的斡旋努力表示赞赏，对阿塞拜疆和亚美尼亚承诺在欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席国的协调下就纳卡问题开启实质性谈判表示欢迎。

声明说，古特雷斯敦促国际社会支持阿塞拜疆和亚美尼亚达成的停火协议，继续鼓励双方通过和平手段解决分歧。

俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长10日在莫斯科发表声明说，阿塞拜疆和亚美尼亚达成在纳卡地区停火的协议，各方同意自当地时间10月10日12时起在纳卡地区停火，在红十字国际委员会协调下交换战俘和遇难者遗体。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。连日来，冲突造成包括平民在内的人员伤亡。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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