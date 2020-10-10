太极文化的国际发展呈现传统与现代并行的局面

人民网讯 10月8日，黄河文明与太极文化研讨会暨《世界太极拳蓝皮书：世界太极拳发展报告（2019）》首发式在河南省焦作市举行。共建人类命运共同体及“一带一路”实施，为中国民族传统文化瑰宝太极拳的发展创造了新的机遇与平台，与会学者期待中外社会各界共同关注研究、弘扬太极拳和太极文化。

《世界太极拳发展报告（2019）》从七个方面首创进行展示：一是首次从武术、康养、文化等不同属性和功能价值角度，对太极拳作出了客观、全面的定义；二是首次以报告的形式，展现了陈氏、杨氏、武氏、吴氏、孙氏、李氏、和氏及王其和等太极拳诸流派的发展状况；三是首次从省、市、县域视角分析太极拳的发展状况；四是首次站在国际化的高度，以全球五大洲代表性国家和地区为视角，展示太极拳的传播与发展历程、创新实践；五是首次从太极拳运动、太极文化、太极康养、太极科技、太极产业等方面，呈现了综合性发展报告；六是首次提出了质量、标准和品牌建设目标，尤其是段位制、品位制、职位制“三位一体”的评价体系，以展现智库的能力与价值；七是首次提出太极文化与太极拳界通过《世界太极拳蓝皮书》开展“皮书与学术共同体建设”的理念。

入选报告的流派由传统五大流派和获批国家非遗的流派组成八大流派，具体为陈氏太极拳、杨氏太极拳、武氏太极拳、吴氏太极拳、孙氏太极拳、李氏太极拳、和氏太极拳和王其和太极拳。

太极理论是包罗万象的宇宙之法，反映了世界万物的客观发展规律，是中华民族传统文化的精髓，是中国的国粹。在国际上，太极拳已成为一个响当当的国际品牌。太极拳所代表的健身理念，以及所体现的人与自然，人与人和谐相处的宇宙观、世界观，是对西方国家、西方文化在对抗性思维下追求极限的体育观的有益补充，其博大精深的理论和技术体系，充分显示了中华民族在体育文化领域和运动康复医学视角下独特的创造力和卓越的成就。

《世界太极拳发展报告（2019）》国际篇，面对全球各大洲，以代表性国家和地区为视域，报告太极拳发展历程、创新实践和创新贡献，并在现状分析的基础上提出对策建议。本世纪以来，基于 “一带一路”推进和中国武术走向世界的一系列努力，太极拳在世界范围内得到蓬勃发展，目前已形成以中国为核心，以韩国、东南亚、美国、澳大利亚、日本、英国、法国为中心，并逐渐向非洲、中美洲等国家地区辐射的太极文化传播网络。

太极拳的国际发展呈现出传统与现代并行的局面，在现代竞技体育中的发展更为迅猛。太极拳在身心健康和应对老龄化的健康问题和疾病康复方面的功能，得到包括中国、美国、日本、瑞士、澳大利亚等国在内的众多国家的太极拳传播者、受众、研究机构和团体组织的重视，因此得以面向社会和大众积极推广，并且创设了太极拳日和太极拳月等节日，在全球范围内推广并得到积极响应。

人类命运共同体构想及“一带一路”实施，为我国民族传统文化瑰宝太极拳的发展创造了新的机遇与平台，太极拳的发展步入了一个全新的时代。基于世界各国对太极拳的喜爱与接纳，未来太极拳将呈现蓬勃发展的态势。从历史长河中走来的太极拳，正在成为21世纪最具国际影响力的中华优秀文化之一。太极拳属于中国，也属于世界。

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