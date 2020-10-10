中国代表：美国在裁军与国际安全领域倒行逆施的十个事实

人民网联合国10月9日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽9日在第75届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论上例举十个事实，回击美方攻击抹黑中国，指出美国才是当前全球战略安全与稳定的最大威胁。

当日，在联大裁军与国际安全委员会一般性辩论中，美国代表再次就新冠肺炎疫情诋毁中国并妄称，俄罗斯和中国不断发展核力量，国际和平与安全因此受到严重威胁。

耿爽在根据联大议事规则行使答辩权时驳斥说，美国代表在联合国平台散布政治病毒，就新冠肺炎疫情对中国进行攻击抹黑，这种做法完全不可接受。甩锅推责掩盖不了美国自身抗疫的失败，也欺骗不了国际社会。

耿爽表示，中方明确拒绝美国代表在一般性辩论发言中对中国军控政策的无端指责。中国一贯反对军备竞赛，坚持多边主义，履行军控条约，支持安全领域对话合作，对国际安全与裁军事业的积极贡献有目共睹。

耿爽指出，事实上，美国才是当前全球战略安全与稳定的最大威胁，有十个事实国际社会看得清清楚楚。

一是痴迷穷兵黩武。美国军费常年高居世界第一，2019年达7000多亿美元，占世界军费总开支近40%，超出排在美国之后10个国家军费开支的总和。

二是重拾冷战思维。美国在《国家安全战略报告》、《核态势审议报告》中公然将中国、俄罗斯定位为战略竞争对手，渲染外部威胁，挑动大国对抗。

三是奉行单边主义。美国撤出《中导条约》、退出伊核全面协议，取消对《武器贸易条约》的签署，消极对待续签新《削减进攻性战略武器条约》，对多双边军控条约体系采取赤裸裸的实用态度。

四是谋求自我松绑。美国不断升级核武库，降低核武器使用门槛，利用所谓“三边谈判”借口逃避自身核裁军特殊责任，近期甚至讨论重启核试验问题。

五是大搞政治操弄。美国在核不扩散问题上奉行双重标准，滥施单边制裁，借伊核、朝核等热点问题整治异已，推行地缘政治议程。

六是打破战略平衡。美国在亚太、中东欧部署反导系统，寻求在亚太和欧洲地区部署陆基中导，企图强化军事存在，建立绝对优势。

七是阻挡生物军控。美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，妨碍国际社会对各国生物活动进行核查的努力，成为生物军控进程的“绊脚石”。

八是迟滞化武销毁。美国作为世界上唯一拥有化学武器库存的国家，多次推迟化武销毁时间，消极履行自身义务，成为建立“无化武世界”的最大障碍。

九是推动星球大战。美国组建外空军，成立外空司令部，加速开展外空武器试验和军事演习，威胁外空安全，严重悖离和平利用外空的理念。

十是构建黑客帝国。美国通过“棱镜门”等项目在全世界大肆开展网络攻击和监听活动，大力发展网络作战能力，企图称霸网络空间。

耿爽强调，多边军控和裁军进程事关国际和平与安全、各国安宁与福祉，联合国会员国无论大小、贫富、强弱都有责任和义务平等参与。单边主义、例外思想、霸凌行径根本行不通。美国作为世界上军力最强大、武器最先进的国家，在军控和裁军领域有着特殊、优先责任。希望美方在第75届联大一委后续工作中，本着开放、坦诚、负责任、建设性的态度，与各国一道努力，推动会议取得成功，推进国际军控和裁军进程，维护全球战略安全与稳定。

(责编：刘洁妍、杨牧)