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欧洲专利局主席点赞中国创新发展

2020年10月10日16:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔10月10日电（记者 张朋辉）欧洲专利局主席安东尼奥·坎皮诺斯日前在接受人民网采访时表示，“十三五”期间，中国大力推动科技创新，这一点可以从中国专利申请量中体现出来。

坎皮诺斯说：“中国是创新增长的领先国家，这从中国在欧洲专利局的专利申请数量中能够体现出来。去年，中国企业在欧洲专利局的专利申请增长了30%，再上一个新台阶。过去几年，中国在欧专利申请量增长了一倍，从2015年的约5500例增长到2019年的1.2万多例，中国已经成为欧洲专利局第四大专利申请国。”

坎皮诺斯认为，中国专利申请量的大幅提升反映了中国科技进步的一个侧面，其原因在于中国在过去几十年间对研究与开发大力投入，中国经济越来越呈现出创新驱动的特点。“我们的数据显示，中国企业在数字科技方面实力尤其强大，这说明，中国在最重要的一些领域已经成为世界举足轻重的创新源地。”坎皮诺斯表示，中国国家知识产权局是世界五大知识产权局之一，多年前，欧洲专利局已经与中方建立了战略合作伙伴关系，我们的合作在不断深化。

坎皮诺斯表示，创新是引领经济发展的重要推动力，在欧洲，知识产权密集型企业贡献了欧盟经济总量的45%，创造了三分之一的就业岗位。此外，面对外部经济环境冲击时，知识产权密集型企业更有韧劲、抵御风险能力更强，这对今天的世界经济尤其具有启示意义。

(责编：于洋、徐祥丽)
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