国际观察：“黄金周”数据彰显中国经济强劲复苏

中国刚刚过去的“双节黄金周”引起外媒广泛的关注和热议。“酒店价格飙升，叫车应用程序崩溃，长城门票售罄……”彭博社在日前发布的题为“五亿中国人在度假，全球其他国家梦寐以求”的文章中，列举出中国中秋及国庆假日期间一系列惊人的数据，与仍在疫情面前手足无措的其他国家形成鲜明对比，反映出中国控制疫情的成效和经济强劲复苏的势头。

旅游业蓬勃发展反映中国经济复苏实力

美国有线电视新闻网（CNN）日前发表文章称，根据中国文化和旅游部提供的数据，仅在“黄金周”假期的前四天，中国各地就接待了4.25亿国内游客，创造了超过450亿美元的旅游收入，分别是今年“五一”长假首四天的逾四倍及逾七倍。

美国彭博新闻社网站报道称，长城八达岭段的门票在3日中午售罄，是自3月下旬以来首次售罄。而假期开始之前，包括故宫和莫高窟在内的许多热门景点门票就被预订一空。

“最令人惊讶的是，首发新冠疫情的武汉恢复了所有旅游活动。”英国《金融时报》在文章中表示，根据携程公布的数据，武汉已经完全重新开放五个月，加上地方政府免收门票的政策，使得黄鹤楼成为“黄金周”最受欢迎的景点。对此《泰晤士报》也报道称，“航空公司为武汉增加了许多航班，用于接待自疫情以来的首次长假带来的大量旅客。在沉寂许久后，武汉再次焕发出生命的活力。“

“在世界上许多地方，政府仍在努力控制激增的新冠确诊人数，在如此短的时间内开展（像中国这样的）大规模活动是不可想象的。”CNN刊文称，自春季以来，中国官方报告的新冠病例数量一直保持低位，而美国的新冠病例数已经突破700万，欧洲大部分地区也都处于第二波疫情浪潮之中，甚至基本上没有受到第一波疫情冲击的国家（例如希腊和克罗地亚），随着6月欧洲内部边界重新开放后的暑假，感染病例也开始激增。

“中国旅游业的复苏与世界其他地区形成鲜明对比。”彭博社报道指出，2020年全球旅游业预计将损失至少1.2万亿美元，这从侧面突显了中国经济复苏的相对实力。路透社也表示，中国蓬勃发展的旅游业与亚洲其他地区以及美国和欧洲形成了鲜明对比，在美国和欧洲，新冠病毒仍在肆虐流行，人们聚会出行均受到限制。

人潮涌动显示中国消费者信心大涨

《金融时报》报道称，麦格理（Macquarie）首席中国经济学家胡伟俊指出，长假期间中国零售业增长的一个标志，即上海机场的国内客运量同比增长17％，“很明显，消费，尤其是服务消费正在好转。” 花旗集团（Citigroup）高级中国经济学家余向荣也表示，中国“黄金周”假期期间强劲的零售业表现“预示着今年余下时间的经济发展”。

根据中国国家统计局公布的数据，中国制造业采购经理人指数从8月份的51升至9月份的51.5，是今年的第二高水平。服务业采购经理人指数也从8月份的54.3升至9月份的55.2，平均PMI从第二季度的50.8上升至第三季度的51.2。对此，美国《福布斯》在文章中表示，“中国正在朝着正确的方向前进”。

中国经济的复苏在世界范围内一枝独秀，格外显眼。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）称，经合组织（OECD）预测中国经济2020年将增长1.8％，是唯一一个有望实现增长的国家。相比之下，美国经济将收缩3.8％，欧元区将收缩7.9％；而对于印度、阿根廷、英国、南非和墨西哥来说情况更加严峻，预计经济将收缩超过10％。

《金融时报》在文章中指出，“中国经济的改善与美国形成鲜明对比，美国当局仍在努力遏制新冠病毒的传播，而华盛顿方面对于新的财政刺激政策的争执也阻碍了美国经济的复苏。”

中国经济复苏的成绩不仅来自于疫情防控的成功，更离不开一系列促进经济增长的举措。《华尔街日报》撰文说，瑞士隆奥银行（Lombard Odier）亚洲宏观策略师Homin Lee认为，市场的良好表现在很大程度上得益于中国在遏制病毒方面的良好表现，以及保持这种趋势的坚实制度框架。印度《金融快报》刊文说，普华永道中国消费者市场负责人指出，由于对疫情的及时控制，政府的刺激消费政策和措施，以及比预期更快复苏的商业活动，中国消费者的信心已大大恢复。

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