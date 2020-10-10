阿根廷科尔多瓦国立大学孔子学院举行线上揭牌仪式

人民网布宜诺斯艾利斯10月9日电（记者 姚明峰）当地时间10月9日晚，阿根廷科尔多瓦国立大学与暨南大学合办的孔子学院举行线上揭牌仪式。阿根廷教育部长特罗塔、中国驻阿根廷大使邹肖力、科尔多瓦省省长斯基亚雷蒂、教育部高等教育政策秘书长珀西克、暨南大学党委书记林如鹏、暨南大学校长宋献忠、科尔多瓦国立大学校长尤里出席揭牌活动并致辞。

中国驻阿根廷大使邹肖力在致辞中表示，科大孔院是阿根廷开设的第三所孔子学院，得到两位校长的高度重视和关心，双方师生和社会给予了热情支持，这是中阿教育合作又一重要成果。“我相信，在双方共同努力下，科大孔院一定能够成为促进双方教育交流的平台、增进民间友好的纽带，并为推动两地在经贸、科技、人文等领域务实合作发挥积极作用。”

其他到场嘉宾均对孔子学院的成立表达了热烈祝贺，希望两所有着深厚历史底蕴的高等学府能够为两国人民架起语言、文化的友谊桥梁，拉近两国人民的距离、增进民间友好。

科尔多瓦国立大学创设于1613年，是阿根廷历史最悠久的高等学府。该校是阿根廷继拉普拉塔国立大学和布宜诺斯艾利斯大学之后，全国第三所开设孔子学院的大学。受到新冠肺炎疫情影响，中方人员无法前往阿根廷，但是相关团队已采用网络教学形式开始工作。在8月份开始的阿根廷新学期中，科尔多瓦国立大学孔子学院已经开设了综合汉语、基础商务汉语、中国文化等多门课程，共设有11个班级、注册学生近150人。

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