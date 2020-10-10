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吉尔吉斯斯坦首都自10月10日起进入紧急状态

2020年10月10日14:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹10月10日电（记者 周翰博）比什凯克消息：据吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社报道，吉首都比什凯克自10月10日起正式进入紧急状态，中心广场集会人群已于昨晚撤离。

报道援引吉尔吉斯斯坦内务部新闻局的消息，实施紧急状态期间，首都警备司令由一名内务部副部长担任。“自10日起在比什凯克实施紧急状态，旨在迅速稳定政治社会局势，恢复公共秩序。”

9日，吉总统热恩别科夫签署了有关在比什凯克实施紧急状态的总统令。根据总统令，紧急状态将从当地时间10月9日20时00分持续到10月21日8时00分。吉议会议长阿卜杜勒达耶夫随后表示，议会将举行会议，审议该总统令。

另据内务部官员介绍，至当地时间9日晚间22时，比什凯克中心广场的集会人群已经撤离。夜间，首都局势恢复平静，未发生流血冲突和抢劫事件。“由比什凯克军警和民间志愿者组成的夜间巡逻队，负责预防和制止各种破坏及犯罪行为。城市公共安全总体可控，私人和国有财产，以及重要战略目标受到严格保护。”

因为对议会选举结果不满，10月5日，反对派及其支持者开始在比什凯克市中心集会。次日凌晨，抗议者占领了有“白宫”之称的议会和总统办公厅所在地，释放了包括前总统阿坦巴耶夫、前总理伊萨科夫在内的多名在押政治人物。9日，热恩别科夫就国内政局发表讲话，宣布当各行政部门的负责人获得批准，国家走上法治道路之后，愿意辞去总统职务。随后签署了有关总理博罗诺夫及政府辞职的总统令，并解除了国家安全委员会主席奥普姆巴耶夫的职务。

(责编：于洋、徐祥丽)
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