美制裁18家伊朗银行 伊方批“政治宣传”

美国财政部8日宣布制裁18家伊朗银行。伊朗方面予以谴责。

美国财政部长史蒂文·姆努钦当天发表声明，宣布制裁阿明投资银行等18家伊朗主要银行。

依据声明，受制裁方在美国境内或受美方控制的资产将遭冻结，美国公民不得与这些银行做交易。另外，45天过渡期后，任何与受制裁实体做交易的金融机构和个人将面临次级制裁风险。

按照声明说法，制裁不适用于对伊出售农产品、食品、药品或医疗器械的交易。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗限制核活动，联合国、美国和欧洲联盟解除协议所涉对伊制裁。美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并增加对伊制裁。

近期因美国寻求延长联合国对伊武器禁运、单方面宣称“恢复”联合国对伊制裁，美伊关系更加紧张。美国政府9月21日宣布制裁27个关联伊朗核、导弹和常规武器项目的个人和实体。

美国智库新美国安全中心研究员伊丽莎白·罗森伯格认为，即便美方允许人道主义物资交易，次级制裁也可能进一步打击欧洲国家和其他外国银行与伊朗交易的积极性，“这（新制裁）就像一拳打在欧洲人脸上”。

针对美方最新制裁，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫直言，这一做法意在打击伊朗新冠疫情期间购买生活必需品的能力。

“美国希望摧毁我们购买食品和药品的剩余渠道，”扎里夫在社交媒体推特写道，“图谋让一国民众挨饿是反人类罪行。”

伊朗中央银行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提认为，制裁对伊方实际影响有限。他批评美方制裁是“政治宣传”，显示“美国领导人人权和人道主义说辞的虚假”。

伊朗新冠疫情近期反弹，单日新增确诊病例数持续保持高位增长。截至8日，伊朗累计新冠确诊病例超过48.8万例，累计死亡病例27888例。（闫洁）（新华社专特稿）

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