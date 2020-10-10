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白宫医生预期特朗普即将重返公共活动

2020年10月10日08:56  来源：新华网
 

　　美国白宫医生肖恩·康利8日说，总统唐纳德·特朗普已经完成新冠病毒治疗疗程，预期10日可以“安全重返公共活动”。

　　康利当天在白宫发布的一份备忘录中写道，特朗普接受治疗的效果“非常好”，没有任何不良反应。

　　特朗普一名顾问本月1日确诊感染新冠病毒，特朗普和妻子梅拉尼娅接受检测，结果均呈阳性。特朗普2日傍晚被送往一家军事医疗中心接受治疗，5日傍晚返回白宫，继续接受医疗护理。

　　“自返回（白宫）家中，他的体检结果一直保持稳定，没有任何迹象显示病情加重，”康利说，“10日将是（特朗普）确诊以来的第十天，依据（白宫医疗）团队所做诊断轨迹，我完全能预期，总统将在那时（10日）安全重返公共活动。”

　　美国总统选举定于11月3日举行。特朗普和对手、前副总统乔·拜登9月29日完成首场总统候选人电视辩论。美国总统辩论委员会8日在一份声明中说，第二场辩论定于15日举行，为确保参与方的健康和安全，辩论将改为线上形式。

　　声明发表后不久，特朗普在福克斯新闻台节目中说，他不会参加以线上形式展开的辩论。按特朗普的说法，他认为自己已不具传染性，目前感觉良好，可以立即投身竞选活动。

　　特朗普说，他9日可能接受检测，希望最快10日晚举行一场竞选集会，地点可能选在佛罗里达州；11日或许会在宾夕法尼亚州举行另一场集会。（完）（闫洁）【新华社微特稿】

(责编：崔越、徐祥丽)
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