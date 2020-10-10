南非西开普省呼吁取消本国基于国家风险级别的管控措施

人民网约翰内斯堡10月9日电（王磊）南非西开普省金融与经济机遇议员（Financial and Economic Opportunities MEC）大卫·梅尼尔（David Maynier）日前表示，南非目前对国际旅行的限制措施是不必要的，并呼吁政府部门取消相关措施。

目前，南非采取的限制措施是允许来自高风险国家并携带聚合酶链反应（PCR）检测结果的商务旅客入境，但不允许休闲旅客入境。聚合酶链式反应（PCR）可以检测病毒基因组中特定的核酸序列，从而判断被检测者当前是否感染了病毒。

梅尼尔表示，这样的限制给那些急于回到亲人身边或恢复商业运营的人带来了困扰，是没有道理的，也是不公平的。“通过旅行传播新冠病毒的风险没有增加，然而继续限制休闲旅行者进入南非，特别是从我们的主要客源市场入境的负面影响是严重和极端的。”

他说，国际市场是西开普省旅游业的一个关键经济驱动力，在夏季到来之前，全面重新向休闲旅行者开放边境，并制定严格的健康协议，对该行业的立即复苏、中期稳定和长期生存至关重要。

据悉，他们已经写信给合作治理和传统事务部（Cogta）部长恩科萨扎纳·德拉米尼·祖马，详细介绍了一种安全开放国际旅行的替代方法，可以避免混乱和不确定性。西开普省建议取消基于风险级别的国家分类模式，而是要求所有到港旅客持抵达前72小时内进行的PCR检测结果。

(责编：于洋、徐祥丽)