中国在联合国人权理事会介绍减贫经验

人民网布鲁塞尔10月9日电（记者 方莹馨）日内瓦消息：10月8日，联合国人权理事会2020年社会论坛在瑞士日内瓦开幕。中国国务院扶贫办副主任陈志刚作为嘉宾，在论坛发表视频讲话，介绍中国减贫经验和成就。

陈志刚指出，尊重和保障人权是人类的共同追求。减缓和消除贫困，是人权保障的重要内容。中国共产党和中国政府始终把人民生存权、发展权放在首位，始终致力于以减贫促进人权。特别是2012年中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央明确到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部退出、消除绝对贫困的奋斗目标，做出一系列重大部署。中国的扶贫开发进入脱贫攻坚的历史性阶段，迈进精准扶贫精准脱贫的新时代。

陈志刚结合图像、数据和具体事例介绍了中国减贫良好做法和经验，表示中国坚持“扶贫先识贫”原则，有效解决“扶持谁”的问题；严格“责任落实到人”要求，有效解决“谁来扶”的问题；贯彻“对症下药、靶向治疗”方针，有效解决“怎么扶”的问题；树牢“精准脱贫”目标导向，有效解决“如何退”的问题。经过努力，中国创造了减贫史上最好成绩。一是贫困规模大幅缩小，贫困人口生活持续改善。从2012年到2019年，贫困人口从9899万人减少到551万人。二是贫困地区基础设施和公共服务能力显著加强，贫困人口发展条件不断优化。三是中国特色减贫制度体系建立完善，稳定脱贫的政策网络织得更紧更密。

陈志刚强调，今年是中国脱贫攻坚收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国沉着应对，积极行动，建立疫情影响分析应对机制，出台就业、产业、财政、金融等方面针对性政策举措。目前，疫情影响已逐步克服，如期完成脱贫攻坚目标任务胜利在望。

社会论坛是人权理事会重要机制，每年就实现经济、社会和文化权利相关议题进行讨论。今年论坛主题是“打击贫困和不平等的良好做法、成功故事、经验和挑战”，会议为期两天，来自世界各国的350余名代表在现场或通过网络参与。

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