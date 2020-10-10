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白宫医生：特朗普即将重返公共活动

2020年10月10日06:32  来源：北京青年报
 

　　纽约部分疫情严重地区升级防疫措施，10月8日，在美国纽约布鲁克林区，一名女子在街头售卖防护用品

　　美国白宫医生肖恩·康利8日说，总统唐纳德·特朗普已经完成新冠病毒治疗疗程，预期10日可以“安全重返公共活动”。

　　特朗普表态

　　自己已不具传染性

　　不参加线上形式展开的辩论

　　康利8日在白宫发布的一份备忘录中写道，特朗普接受治疗的效果“非常好”，没有任何不良反应。

　　特朗普一名顾问本月1日确诊感染新冠病毒，特朗普和妻子梅拉尼娅接受检测，结果均呈阳性。特朗普2日傍晚被送往一家军事医疗中心接受治疗，5日傍晚返回白宫，继续接受医疗护理。

　　“自返回（白宫）家中，他的体检结果一直保持稳定，没有任何迹象显示病情加重，”康利说，“10日将是（特朗普）确诊以来的第十天，依据（白宫医疗）团队所做诊断轨迹，我完全能预期，总统将在那时（10日）安全重返公共活动。”

　　美国总统选举定于11月3日举行。特朗普和对手、前副总统乔·拜登9月29日完成首场总统候选人电视辩论。美国总统辩论委员会8日在一份声明中说，第二场辩论定于15日举行，为确保参与方的健康和安全，辩论将改为线上形式。

　　声明发表后不久，特朗普在福克斯新闻台节目中说，他不会参加以线上形式展开的辩论。按特朗普的说法，他认为自己已不具传染性，目前感觉良好，可以立即投身竞选活动。

　　特朗普说，他9日可能接受检测，希望最快10日晚举行一场竞选集会，地点可能选在佛罗里达州；11日或许会在宾夕法尼亚州举行另一场集会。

　　民意调查

　　美民众不信任

　　特朗普应对新冠疫情

　　路透社和益普索集团最新民意调查结果显示，就美国总统唐纳德·特朗普对新冠疫情的应对，越来越多的美国人失去信心。特朗普就这一议题的净支持率再创新低。

　　这项民调6日至8日用英语以线上调查形式开展，共有1331名美国成年人回答。民调结果显示，就新冠疫情应对，37%的美国成年人支持特朗普，59%的调查对象不支持。

　　净支持率是支持率数值减去反对率数值的结果。特朗普就新冠疫情应对议题的净支持率为负22个百分点，是路透社和益普索3月2日启动这项调查以来的最低值。这两家机构9月30日至10月1日开展的民调显示，特朗普就这一议题的净支持率为负11个百分点。

　　特朗普多次试图淡化新冠疫情。他认定疫情会自动消失，指责民主党总统候选人乔·拜登戴口罩。这名共和党籍总统1日确诊感染新冠病毒以后，继续淡化感染新冠的危险。

　　预测数据

　　美国新冠死亡病例

　　10月底可能超过23万例

　　美国疾病控制和预防中心8日的预测数据显示，到10月31日，美国累计新冠死亡病例可能达22.4万至23.3万例。

　　预测显示，10月25日至31日的一周，美国可能新增新冠死亡病例2800例至6800例。

　　美卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎当天表示，美国疫苗和药物攻关计划“曲速行动”有望在今年年底前准备好1亿剂新冠疫苗，预计在明年3月至4月能够为每个美国人接种。目前全美超过23个制造厂正在生产美国政府支持研发的6种新冠候选疫苗。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间8日晚，美国累计确诊病例超过759万例，累计死亡病例超过21.2万例。

　　文/新华社 供图/新华社

(责编：马昌)
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