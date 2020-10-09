人民网北京10月8日电 为庆祝新中国成立71周年，10月7日至8日，中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院共同主办、北京市教育委员会协办的“我和祖国一起成长”主题活动在京举行，为全国青少年儿童献上一场有思想、有欢乐、有温度、有感悟的艺术盛宴，引导青少年儿童传承红色基因，厚植家国情怀，激发他们爱国报国的热情和志向。十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席、中国福利会主席王家瑞出席。

主题活动以“祝福祖国”为主线，分《腾飞的翅膀》《前进的方向》《卓越的力量》三个篇章，涵盖主题故事、少儿歌舞、童声合唱、儿童戏曲、传统武术、情景表演等艺术形式，揭示青少年儿童成长和祖国命运息息相关的深刻主题，表达对伟大祖国的衷心依恋和真诚歌颂，展现出青少年儿童昂扬奋进的精神风貌。

活动在温馨的视频短片《我们的世界很美好》中开场，伴随着少儿歌舞《同在国旗下》跃动的节拍，一张张喜悦的笑脸绽放在新时代的阳光下，体现了党和政府以及社会各界对广大青少年儿童健康成长的高度关注。

情景演出《开学啦，少代会进行时！》中，孩子们满怀激动的心情，立志向、修品行、练本领，为红领巾增添新时代的光荣。“少儿立志，君子坦荡；仁孝齐家，忠义兴邦……”情景舞蹈《壮志少年行》与诵读《少年君子歌》相结合，展现一代代新生力量传承中华民族精神，争当“少年君子”，立志要做国之栋梁。少儿打击乐《日出东方》，鼓舞飞扬、激昂奋进，奏出新时代少年儿童的精气神。

情景剧《我们时刻准备着》，表达了青少年儿童从榜样中汲取力量，从小热爱祖国、长大后建设祖国的强烈心声。行进乐舞《向着梦想出发》用小军鼓的铿锵节奏和军号的嘹亮号角，点燃新时代青少年的昂扬志气，时刻做好准备，听从祖国的召唤。少儿戏曲《中国京剧娃》和情景武术《百炼成钢》在传承国粹的一招一式中，展现中华民族经过五千多年历史沉淀、百炼成钢的坚韧品质。《我们永远守护你》《人与自然》《青春真好》《五育并举 缤纷绽放》等一个个精彩纷呈的节目，体现出青少年儿童对生活的热爱和对未来的美好憧憬。

伴随着《我和祖国一起成长》的主题曲响起，活动在孩子们欢快的歌声中圆满落下帷幕。看到舞台上的小演员用不同方式表达对祖国母亲的祝福，现场的小观众纷纷表达了激动的心情，一起衷心地祝福祖国母亲生日快乐。

在今年抗击新冠肺炎疫情最严重的时刻，援鄂医疗队的勇士们冲锋在前，逆行奔赴“战疫”前线，筑起一道守护生命安全的坚强防线。他们这种大无畏的奉献精神是所有青少年儿童学习的榜样。主办方特意邀请北京援鄂医疗队代表携孩子们参与，一起欢度国庆，共同为祖国祝福。（供图：中国宋庆龄基金会）

(责编：李婷(实习生)、常红)