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外交部回应美官员所谓“中方胁迫他国”言论

2020年10月09日20:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在10月9日外交部例行记者会上，有记者问：近来美国国务卿蓬佩奥、美国防长埃斯珀等美方多名官员在不同场合指责中方胁迫他国。中方对此有何评论？

华春莹：我看到了相关报道。说到“胁迫”，我想国际社会第一反应想到的应该是美国吧！一段时间以来，美国一些政客满世界跑，威胁各国包括其盟友在各种问题上必须按美国旨意行事，或公然炒作意识形态对立、试图把其他国家绑上“反共反华战车”，甚至公然以断绝合作、援助、制裁相威胁，在世界上大搞顺我者昌，逆我者亡。对此各国感受都很深。美方这些政客也许忘了，现在已经是21世纪了，各国无论大小一律平等，强权霸凌是没有出路的。

针对美国国务卿、国防部长、驻外使节发表的各种施压他国选边站队的言论，很多国家都表示将以主权国家的身份独立做出决定。这些都表明，搞胁迫的不是中国，搞对抗的不是中国，搞撒谎外交、挑拨离间的不是中国。中美之间的分歧或者矛盾，绝对不是权力之争或者地位之争，也不是社会制度之争，而是维护正义还是传播恶意，坚持多边主义还是单边主义，倡导合作共赢还是零和博弈的问题。我们相信，会有越来越多的国家选择挺直腰板，坚持原则和正义，独立自主作出最符合他们国家和人民利益的选择。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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