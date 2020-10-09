原标题：综合消息：中东疫情严峻 突尼斯等国继续封禁

新华社突尼斯10月8日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情严峻。突尼斯从8日起在首都重新实施宵禁，摩洛哥延长全国公共卫生紧急状态，以遏制疫情蔓延。

突尼斯卫生部8日称，该国目前累计确诊新冠病例26899例，累计死亡409例。突尼斯政府决定从8日起在首都突尼斯市所在的大突尼斯地区实施为期15天的宵禁。

摩洛哥卫生部8日发布的数据显示，该国过去24小时内新增确诊2929例，创该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。截至7日晚，摩洛哥累计确诊142953例，其中治愈120275例，死亡2486例。摩洛哥政府8日宣布，鉴于新冠疫情仍在蔓延，全国公共卫生紧急状态将再次延长一个月，至11月10日。

伊拉克卫生部8日报告新增新冠确诊病例3522例，累计确诊394566例；新增死亡79例，累计死亡9683例；累计治愈323815例。伊拉克议会健康委员会委员贾瓦德·穆萨维当日说，如果每日新增病例数超出控制范围，政府可能重新实施宵禁等措施。

巴勒斯坦卫生部8日公布的全国疫情数据显示，当日新增确诊416例，累计确诊54355例，累计死亡422例，累计治愈46551例。巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉8日警告，受以色列疫情扩散的影响，在接下来的几天尤其是在冬季来临前，新冠病毒可能在巴勒斯坦迅速传播甚至失控。她呼吁民众遵守卫生部颁布的关于保持社交距离以及戴口罩的要求，减少各类聚集性活动。

约旦卫生部8日说，该国当日新增新冠确诊病例1317例，累计确诊21517例，累计死亡144例。据约旦佩特拉通讯社8日报道，约旦卫生部计划于近日起在全国范围内建立100多个新冠病毒检测点，同时将增加更多的防疫卫生工作人员。

沙特阿拉伯卫生部8日宣布，该国新增确诊病例421例，累计确诊338132例，累计死亡4972例。沙特教育部8日发表声明说，政府有关部门在评估过去几周的疫情情况之后，决定沙特各级学生在本学年第一学期剩余时间内进行远程学习。

还有一些中东国家8日更新了累计确诊病例数：伊朗488236例，土耳其330753例，以色列285336例，卡塔尔127394例，科威特109441例，埃及104156例，阿曼104129例，阿拉伯联合酋长国102929例，巴林74422例，阿尔及利亚52658例，黎巴嫩49744例，利比亚40292例，苏丹13670例，叙利亚4566例。（执笔记者：黄灵；参与记者：李良勇、尚昊、陈斌杰、王峰、郑思远、苏小坡、张淼、熊思浩、杨元勇、王薇、涂一帆、冀泽、潘晓菁、马意翀、吴丹妮、郑一晗）

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