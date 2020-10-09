人民网>>国际

综合消息：中东疫情严峻 突尼斯等国继续封禁

2020年10月09日20:29  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东疫情严峻 突尼斯等国继续封禁

　　新华社突尼斯10月8日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情严峻。突尼斯从8日起在首都重新实施宵禁，摩洛哥延长全国公共卫生紧急状态，以遏制疫情蔓延。

　　突尼斯卫生部8日称，该国目前累计确诊新冠病例26899例，累计死亡409例。突尼斯政府决定从8日起在首都突尼斯市所在的大突尼斯地区实施为期15天的宵禁。

　　摩洛哥卫生部8日发布的数据显示，该国过去24小时内新增确诊2929例，创该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。截至7日晚，摩洛哥累计确诊142953例，其中治愈120275例，死亡2486例。摩洛哥政府8日宣布，鉴于新冠疫情仍在蔓延，全国公共卫生紧急状态将再次延长一个月，至11月10日。

　　伊拉克卫生部8日报告新增新冠确诊病例3522例，累计确诊394566例；新增死亡79例，累计死亡9683例；累计治愈323815例。伊拉克议会健康委员会委员贾瓦德·穆萨维当日说，如果每日新增病例数超出控制范围，政府可能重新实施宵禁等措施。

　　巴勒斯坦卫生部8日公布的全国疫情数据显示，当日新增确诊416例，累计确诊54355例，累计死亡422例，累计治愈46551例。巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉8日警告，受以色列疫情扩散的影响，在接下来的几天尤其是在冬季来临前，新冠病毒可能在巴勒斯坦迅速传播甚至失控。她呼吁民众遵守卫生部颁布的关于保持社交距离以及戴口罩的要求，减少各类聚集性活动。

　　约旦卫生部8日说，该国当日新增新冠确诊病例1317例，累计确诊21517例，累计死亡144例。据约旦佩特拉通讯社8日报道，约旦卫生部计划于近日起在全国范围内建立100多个新冠病毒检测点，同时将增加更多的防疫卫生工作人员。

　　沙特阿拉伯卫生部8日宣布，该国新增确诊病例421例，累计确诊338132例，累计死亡4972例。沙特教育部8日发表声明说，政府有关部门在评估过去几周的疫情情况之后，决定沙特各级学生在本学年第一学期剩余时间内进行远程学习。

　　还有一些中东国家8日更新了累计确诊病例数：伊朗488236例，土耳其330753例，以色列285336例，卡塔尔127394例，科威特109441例，埃及104156例，阿曼104129例，阿拉伯联合酋长国102929例，巴林74422例，阿尔及利亚52658例，黎巴嫩49744例，利比亚40292例，苏丹13670例，叙利亚4566例。（执笔记者：黄灵；参与记者：李良勇、尚昊、陈斌杰、王峰、郑思远、苏小坡、张淼、熊思浩、杨元勇、王薇、涂一帆、冀泽、潘晓菁、马意翀、吴丹妮、郑一晗）

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved