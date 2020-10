疫情下的在美中国留学生创业：“危“中求“机”

2020年,新冠肺炎疫情的爆发改变了很多人的生活,有的公司因为疫情破产,有的却从危机中嗅到商机,抓住机遇,开拓出自己的一片事业。海外华侨华人和留学生在疫情中经历了什么?他们的事业受到什么影响?人民网美西记者采访了在疫情中将事业转“危”为“机”的中国留学生王入平。

从“金融”到“健康”的职业转型

线上健康平台Caravan Wellness的合伙人王入平(Lisa Wong)在纽约已经6年。Lisa从高二开始来美国留学,高中毕业后到波士顿大学修读经济数学专业,因为从小梦想是在华尔街工作,因此一开始给自己定的职业方向是金融。在大二的时候,因为一次偶然的实习机会,进入了华尔街的公司,之后便如愿转学到更靠近华尔街的纽约大学。本科毕业后Lisa到哥伦比亚大学攻读金融数学硕士。

2017年,Lisa在实习工作中认识了Caravan Wellness的联合创始人Itay Blasenheim。Lisa说,当时Itay邀请她加入Caravan Wellness的创始团队,但由于与自己所学的专业领域不一样,确实有过挣扎。而公司举办的一场活动改变了她。 当时公司推出了一个名为“正面进食”的活动,参照的是佛教的进食修行法。在活动结束时,Lisa意外收到患有精神进食障碍的Lucy发来的感谢邮件,Lucy在邮件中感谢活动给了她一个这么好的机会和平台,让她可以通过“正面进食”的活动,治愈多年的进食障碍。Lisa说,在收到感谢邮件的这一刻,很有成就感,也意识到了自己的工作是多么的有意义。“比起金融,这个工作对社会的影响更直接,也坚定了我选择健康产业作为事业的决心。”

Lisa说,“健康领域是一个朝阳产业,拥有无限的可能。参与公司创业过程中,涉及到战略、商务、销售等方面,虽然现在仍处于创业初期,报酬也没有金融行业高,但我认为年轻人能够获得经验和机会,平衡现阶段所需,就是最好的选择。”

疫情中的创业路面临“危”与“机”

艰难的初创阶段之后,公司慢慢开始有起色,一场疫情又令情况变得复杂起来。 3月纽约爆发严重疫情的时候,家人很担心,也曾劝Lisa回国,而她也不是没有动摇过。

Lisa告诉记者,疫情爆发初期的居家令,对热爱自由的美国人特别是纽约人来说,其实是一件特别难以接受的事情。他们公司调查发现,在美国,53% 的人表示自己的心理健康收到了疫情负面影响。 其中36% 的人们的睡眠受到了影响。

面对疫情中人们“Stay at home”状况, Caravan顺势而为推出了“Healthy at home”线上宣传活动,收集到30多个来自全球世界各地的网红以及支持者发声,鼓励大家一起面对难关、支持彼此,走出疫情。“Healthy at home”线上宣传当时就得到了很多积极的反馈,Lisa深深感受到“原来自己的努力和工作是可以为社会带来帮助和正能量!”

这是公司的一个机遇, Lisa说,“作为合伙人,在这次线上宣传活动中,我与社区的很多用户和品牌大使都保持着直接的交流。我逐个联系所有大使并与她们解释我们宣传的初衷和意义,促使了宣传活动的成功。”随后,Lisa也把想法和工作成果分享给家人,家人也表示支持她留在纽约。

再好的机遇,实际上也是要突破重重困难。首当其冲的就是无论公司的团队以及用户,都没有办法面对面交流。“在疫情期间,及时的沟通很重要。不管是内部还是外部。”Lisa说。

Lisa解释,几乎所有活动都在线上进行,其实很难达到线下活动时的效果,更难实现与用户深入的交流,而且用户之间的交流也有所阻碍。因此团队需要做出一些额外的努力,提高用户参与度。Lisa说:“现在我都会定期和用户通话,这对活动反馈和刺激灵感都很有好处。”一次活动反馈的通话中,一位用户无意中向她提及自己喜欢在早上运动,因为可以让时间安排得更合理更有效率,并且心情也会更好。这一番话触动了Lisa,她决定推出一个周期为10天的早安运动系列。在早安系列中,程序将连续10天安排用户每天参加不一样的运动,比如瑜伽、冥想等,鼓励大家利用好早上的时间,积极正面的开展一整天的工作。“因为疫情,我们要做到更加贴心,才能赢得自己的客户。”

Lisa说,现在看来,疫情对Caravan来说,不算是危机,更多的是机遇,线上活动令公司不再局限当地,开始拓展其他城市和国家。因为坚持,公司现在已经步入正轨。线上健康平台在疫情中为人们熟悉和了解,她也有信心在未来被所有人所接受。

被当地媒体采访成为“网红”

“在疫情期间,全世界都在转变自己的生活习惯和养生习惯,也越来越注重身心健康。这方面的需求是在不断扩大。我们建立的是一个广泛的平台,比如健身、普拉提、瑜伽、还有各种关注心理健康的课程,比如如何提高自信等内容。”Lisa说。 疫情中,Lisa公司推出的这一新鲜的运动方式也被《纽约时报》等当地媒体采访报道。这令她更加有信心和干劲儿。

Lisa说,作为留学生,在创业路上遇到过很多困难,其中不得不提的便是专业性。她说,当初在大学学的专业和自己现在所做的工作有一定的区别,但是作为合伙人,必须随时与公司不同团队交流,就会经常被新领域的知识难倒,比如用户体验、养生知识等。采访结束之际,Lisa用自身的体验分享给创业中的年轻人,创业的过程也是一个不断学习的过程,必须时刻保持好奇心、保持不断学习的毅力。而这也正是创业最重要的因素。“我们年轻人要敢于去尝试新事物,大胆地追求与兴趣相关的事情,就算不是令人看好的职业,也要投入努力与坚持,便会有意想不到的收获。”

Lisa表示,很多人都觉得海外创业很难,因为要克服文化差异等问题。其实作为留学生,拥有两个不同文化的背景,也有很多机会去其他国家和地区交流,有着比很多人更广泛的视野和阅历,也会更包容。因此,留学生创业虽然有很多困难,但同时也有着独特的优势。谈到公司的愿景,Lisa说,希望把最顶级的养生教育以视频方式传播给全世界。Caravan是心怀世界的公司,会一直发展业务、完善产品,把产品带到不同行业、机构,包括带到大学课堂上。而自己作为中国人,希望可以把课程带回中国,创造以中文进行教学的课程。

