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疫情下的在美中国留学生创业：“危“中求“机”

邓圩 叶颖

2020年10月09日13:44  来源：人民网-国际频道
 

2020年，新冠肺炎疫情的爆发改变了很多人的生活，有的公司因为疫情破产，有的却从危机中嗅到商机，抓住机遇，开拓出自己的一片事业。海外华侨华人和留学生在疫情中经历了什么？他们的事业受到什么影响？人民网美西记者采访了在疫情中将事业转“危”为“机”的中国留学生王入平。

从“金融”到“健康”的职业转型

线上健康平台Caravan Wellness的合伙人王入平（Lisa Wong）在纽约已经6年。Lisa从高二开始来美国留学，高中毕业后到波士顿大学修读经济数学专业，因为从小梦想是在华尔街工作，因此一开始给自己定的职业方向是金融。在大二的时候，因为一次偶然的实习机会，进入了华尔街的公司，之后便如愿转学到更靠近华尔街的纽约大学。本科毕业后Lisa到哥伦比亚大学攻读金融数学硕士。

2017年，Lisa在实习工作中认识了Caravan Wellness的联合创始人Itay Blasenheim。Lisa说，当时Itay邀请她加入Caravan Wellness的创始团队，但由于与自己所学的专业领域不一样，确实有过挣扎。而公司举办的一场活动改变了她。 当时公司推出了一个名为“正面进食”的活动，参照的是佛教的进食修行法。在活动结束时，Lisa意外收到患有精神进食障碍的Lucy发来的感谢邮件，Lucy在邮件中感谢活动给了她一个这么好的机会和平台，让她可以通过“正面进食”的活动，治愈多年的进食障碍。Lisa说，在收到感谢邮件的这一刻，很有成就感，也意识到了自己的工作是多么的有意义。“比起金融，这个工作对社会的影响更直接，也坚定了我选择健康产业作为事业的决心。”

Lisa说，“健康领域是一个朝阳产业，拥有无限的可能。参与公司创业过程中，涉及到战略、商务、销售等方面，虽然现在仍处于创业初期，报酬也没有金融行业高，但我认为年轻人能够获得经验和机会，平衡现阶段所需，就是最好的选择。”

疫情中的创业路面临“危”与“机”

艰难的初创阶段之后，公司慢慢开始有起色，一场疫情又令情况变得复杂起来。 3月纽约爆发严重疫情的时候，家人很担心，也曾劝Lisa回国，而她也不是没有动摇过。

Lisa告诉记者，疫情爆发初期的居家令，对热爱自由的美国人特别是纽约人来说，其实是一件特别难以接受的事情。他们公司调查发现，在美国，53% 的人表示自己的心理健康收到了疫情负面影响。 其中36% 的人们的睡眠受到了影响。

面对疫情中人们“Stay at home”状况， Caravan顺势而为推出了“Healthy at home”线上宣传活动，收集到30多个来自全球世界各地的网红以及支持者发声，鼓励大家一起面对难关、支持彼此，走出疫情。“Healthy at home”线上宣传当时就得到了很多积极的反馈，Lisa深深感受到“原来自己的努力和工作是可以为社会带来帮助和正能量！”

这是公司的一个机遇， Lisa说，“作为合伙人，在这次线上宣传活动中，我与社区的很多用户和品牌大使都保持着直接的交流。我逐个联系所有大使并与她们解释我们宣传的初衷和意义，促使了宣传活动的成功。”随后，Lisa也把想法和工作成果分享给家人，家人也表示支持她留在纽约。

再好的机遇，实际上也是要突破重重困难。首当其冲的就是无论公司的团队以及用户，都没有办法面对面交流。“在疫情期间，及时的沟通很重要。不管是内部还是外部。”Lisa说。

Lisa解释，几乎所有活动都在线上进行，其实很难达到线下活动时的效果，更难实现与用户深入的交流，而且用户之间的交流也有所阻碍。因此团队需要做出一些额外的努力，提高用户参与度。Lisa说：“现在我都会定期和用户通话，这对活动反馈和刺激灵感都很有好处。”一次活动反馈的通话中，一位用户无意中向她提及自己喜欢在早上运动，因为可以让时间安排得更合理更有效率，并且心情也会更好。这一番话触动了Lisa，她决定推出一个周期为10天的早安运动系列。在早安系列中，程序将连续10天安排用户每天参加不一样的运动，比如瑜伽、冥想等，鼓励大家利用好早上的时间，积极正面的开展一整天的工作。“因为疫情，我们要做到更加贴心，才能赢得自己的客户。”

Lisa说，现在看来，疫情对Caravan来说，不算是危机，更多的是机遇，线上活动令公司不再局限当地，开始拓展其他城市和国家。因为坚持，公司现在已经步入正轨。线上健康平台在疫情中为人们熟悉和了解，她也有信心在未来被所有人所接受。

被当地媒体采访成为“网红”

“在疫情期间，全世界都在转变自己的生活习惯和养生习惯，也越来越注重身心健康。这方面的需求是在不断扩大。我们建立的是一个广泛的平台，比如健身、普拉提、瑜伽、还有各种关注心理健康的课程，比如如何提高自信等内容。”Lisa说。 疫情中，Lisa公司推出的这一新鲜的运动方式也被《纽约时报》等当地媒体采访报道。这令她更加有信心和干劲儿。

Lisa说，作为留学生，在创业路上遇到过很多困难，其中不得不提的便是专业性。她说，当初在大学学的专业和自己现在所做的工作有一定的区别，但是作为合伙人，必须随时与公司不同团队交流，就会经常被新领域的知识难倒，比如用户体验、养生知识等。采访结束之际，Lisa用自身的体验分享给创业中的年轻人，创业的过程也是一个不断学习的过程，必须时刻保持好奇心、保持不断学习的毅力。而这也正是创业最重要的因素。“我们年轻人要敢于去尝试新事物，大胆地追求与兴趣相关的事情，就算不是令人看好的职业，也要投入努力与坚持，便会有意想不到的收获。”

Lisa表示，很多人都觉得海外创业很难，因为要克服文化差异等问题。其实作为留学生，拥有两个不同文化的背景，也有很多机会去其他国家和地区交流，有着比很多人更广泛的视野和阅历，也会更包容。因此，留学生创业虽然有很多困难，但同时也有着独特的优势。谈到公司的愿景，Lisa说，希望把最顶级的养生教育以视频方式传播给全世界。Caravan是心怀世界的公司，会一直发展业务、完善产品，把产品带到不同行业、机构，包括带到大学课堂上。而自己作为中国人，希望可以把课程带回中国，创造以中文进行教学的课程。

图为Lisa正走在公寓外面 

(责编：高歌、徐祥丽)
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