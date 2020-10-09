印尼首都及多地爆发骚乱，恐引发疫情新一轮爆发

人民网雅加达10月9日电（记者张杰）由印尼多个工会和学生组织发动的反对《综合就业法案》大规模示威游行活动，8日进入第三天，随着爆发游行示威的城市增加、参加游行的人员增加，游行示威活动愈发暴力。8日首都紧张气氛骤然升温，雅加达示威游行人员同维持治安的军警联合部队发生大规模冲突事件，多辆警车和警察局被示威群众在行动中烧毁与破坏，警方则向示威群众发射催泪弹、动用水炮车等进行驱散，多名示威群众亦被军警击伤，目前伤势不明，尚未有死亡人员报告。整个首都在8日都笼罩在示威群众燃烧障碍物造成的烟雾及警方的警笛和枪声中，至晚间10点后才逐渐平息。

雅加达爆发主要冲突的场所为靠近总统府的哈莫尼街区、市中心的独立纪念碑及国家议会大楼等地，其中尤以哈莫尼街区的示威活动最为激烈，在军警催泪弹和盾牌警棍驱赶下，示威群众未靠近总统府，但附近的能源与矿物资源部大楼进行打砸烧活动。由于这些地区均为首都交通枢纽，最终导致整个雅加达交通基本瘫痪。不仅在雅加达，在茂物、万隆、日惹、泗水等重要城市，8日的示威活动均有演变为骚乱的趋势，发起此次示威活动的工会组织表示，已有超过200万人参加此次示威游行。

在印尼新冠疫情尚未得到控制的情况下，这么大规模的游行示威活动必然带来新冠病毒的大规模扩散。截至当地时间10月8日12时00分，印尼新增确诊病例4850例，再创单日新增病例新高，印尼大学流行病学专家班杜·利欧诺（Pandu Riono）预测，示威群众将加大病毒传染空间。班杜在接受当地媒体采访时表示，政府在疫情下促成《综合就业法》通过，引发游行示威可能产生新的群体性感染，将使确诊感染病例数继续提升。目前多地警方对部分示威人员进行病毒检测，已经有数十名呈阳性反应，因此印尼媒体均悲观估计在今后2周内，印尼的新冠病毒确诊人数还将出现爆发式增长。

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