马德里中国文化中心“天涯共此时——中秋节”线上文化周圆满落幕

人民网马德里10月8日电 （记者姜波）由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，西班牙马德里中国文化中心、中国驻马德里旅游办事处承办的“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动日前圆满落幕。在为期8天的活动周期间，“天涯共此时”中秋主题虚拟展、“云赏中秋 畅游中国”线上体验之旅、“五洲同月 情满中华”中秋线上音乐会等形式新颖、内容丰富的活动在文化中心和旅游办事处的官方网站和社交媒体悉数亮相，累计点击量破万，为当地民众开启了一场印象深刻的“指尖上”的中国文化之旅。

来自西班牙佛朗西斯科·德维多利亚大学国际关系专业的学生赫玛在体验了活动后表示：“可以通过VR技术虚拟游中国太棒了。相对于线下展览，这种形式更加便捷，让我们足不出户就可以欣赏异国风光”。被她“种草”的同学安德烈斯则直言：“通过这次线上活动，我第一次如此近距离接触中国，中国的现代化和多元化颠覆了我的印象”。该校庞迪我中西交流中心的研究员白兰曾在北京学习工作，在疫情的大环境下¨重游¨中国让她倍感亲切，“隔着屏幕都可以感受到浓郁的节日气氛”。

作为民族文化展现最丰富的传统节日之一，中秋节有着独特的文化内涵，它承载着人们对家庭团圆、民族团结、社会和谐的美好期盼，是“和”文化理念的生动诠释。当前世界新冠疫情依然严峻，人类休戚与共、命运相连，活动周期间，来自45个国家的国际友人深情“云”合唱的一曲《但愿人长久》在此刻听来尤其动人心弦。应马德里中国文化中心之邀参与录制的旅西华人女中音歌唱家胡茜、西班牙花腔女高音歌唱家贝乐达和阿根廷波兰双国籍男高音歌唱家、作曲家萨尔曼，也用最真挚的演绎传递“和合”之声，凝聚人心。此外，由中国歌剧舞剧院打造的中秋之夜的压轴大戏——“五洲同月 情满中华”中秋线上音乐会也充分展现了中国民族艺术文化的包容性和生命力，以开放性的即兴表演，实力展示了中国民乐和西方古典音乐、现代音乐的“美美与共”，受到当地民众的热烈欢迎。

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