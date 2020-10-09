中国新任驻南非大使陈晓东递交国书副本

人民网约翰内斯堡10月8日电 （王磊）10月8日，中国新任驻南非大使陈晓东向南非国家典礼局局长、外交部主管礼宾事务的副总司长露茜大使递交国书副本。

陈晓东感谢南方在其解除防疫隔离后第一时间安排递交国书副本，并表示，中南两国和两国人民有着传统友谊，在习近平主席和拉马福萨总统亲自擘画下，中南全面战略伙伴关系持续深入发展，中南合作已成为中非和南南关系典范。新冠肺炎疫情暴发以来，中南守望相助、携手抗疫，为国际社会团结协作、早日战胜疫情注入了强大正能量。当前，中南两国都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，中方愿同南方加强团结，深化抗疫合作，在国际事务中保持密切协调与配合，共同维护多边主义和国际公平正义，实现合作共赢、共同发展。我愿同南非外交部和社会各界一道，竭尽全力推动两国关系取得新的更大发展。

露茜大使代表南非外交部热烈欢迎陈大使来南履新，表示南中人民友谊源远流长，在反对种族隔离斗争和国家建设事业中，中国始终是南非值得信赖的伙伴和兄弟。南方感谢中方积极为南非和非洲国家提供抗疫援助和各方面支持，这充分体现了中国对南非和非洲国家的友好情谊。南方高度重视南中全面战略伙伴关系，愿与中方共同努力，推动两国关系持续深入发展。南非外交部愿为陈大使履职和中国驻南使馆开展工作提供一切便利和支持。相信在陈大使任期内，南中关系一定会取得更加丰硕的成果。

陈晓东大使于9月23日抵达南非履新。

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