新增病例激增　英国首相为抗疫举措辩护

英国首相鲍里斯·约翰逊7日说，虽然新冠病毒感染病例在首都伦敦和其他地区呈现上升趋势，但政府的抗疫举措得当。

约翰逊当天在议会下院接受质询，被问及为何施行“封城”的一些地方感染病例仍在不断上升时说：“地区性举措与全国性措施总体得当。”

反对党工党在议会提交的分析报告显示，在英格兰，采取额外“封城”措施的20个地区中，19个地区新冠感染率上升。英国疫情今年夏季处于低谷时，约翰逊政府的防疫策略聚焦于消灭地方性暴发，同时推动经济恢复运转。

英国政府6日报告新增确诊病例14542例，累计确诊530113例。工党的数据分析显示，在英格兰西北部的威根，每10万人当中的新冠确诊感染率上升超过36倍。当地7月30日施行地方性“封城”以来，每10万人中的新冠确诊人数从6人增至眼下的225人。

根据工党的数据，其他地区的感染率增幅介于13%和2241%之间。

另外，虽然英国单日新增病例激增，但政府无意仓促决定是否要在全国范围内再度“封城”。英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯7日拒绝就政府是否引进“断路保护”措施表态。

特拉斯当天接受泰晤士电台采访时说：“我们不会就今后的计划发表评论，重要的是我们持续不断审视这一选项，以及就实际情况作出及时反应。”

雪上加霜的是，瑞士制药企业罗氏7日宣布，该公司旗下一座新仓库出库发生一些“问题”，造成部分产品延迟送货。

罗氏是英国国民保健制度检测与追踪项目的主要供应商，数日前刚刚发生一起因技术原因致使1.5万个阳性检测样本迟报的事件。

罗氏在一则声明中解释，造成这一延迟的原因是针对英国的分发系统从先前一座仓库转至新的英国分发中心，当中衔接出现问题。罗氏说，新分发中心已经临时招募人手，正夜以继日解决问题。

按照特拉斯对天空新闻频道的说法，罗氏的后勤供应问题看上去暂时还没有影响到英国的检测和追踪项目。“没有证据显示，当前检测被延迟。”（田野）（新华社专特稿）

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