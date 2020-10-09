中国代表严厉驳斥美方就新冠肺炎疫情和人权问题对中方无端指责

人民网联合国10月7日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵7日在联合国大会第三委员会行使答辩权，严厉驳斥美国常驻代表克拉夫特当天在发言中就新冠肺炎疫情和人权问题对中方无端指责。

戴兵说，美方代表不汲取搞反华行动彻底失败的教训，不正视广大会员国要求团结合作的正义呼声，再次对中方无理指责，滥用联合国平台造谣生事、挑起对抗，服务国内政治。中方对此坚决反对和完全拒绝。

戴兵说，在疫情问题上抹黑中国、甩锅中国，既是错误和徒劳的，更是不负责任的。第一，中国已经控制住疫情。这几天中国国庆和中秋期间就有7亿多人次出行旅游，享受安全和幸福的生活。而美国感染人数已经超过700万，白宫这几天就有数十例确诊。第二，中国人民爱戴自己的英雄。钟南山院士被授予“共和国勋章”，美方提及的李文亮医生被授予烈士称号，他们都是优秀的共产党员。我们还为无数作出奉献的医护人员而自豪。希望美方尊重安东尼·福奇这样的医学专家，善待罗斯福号航空母舰前舰长克罗泽这样的吹哨人。第三，中方坚持生命至上。上至百岁老人，下至刚出生婴儿，都经全力救治而获得新生。而美国病亡人数已经超过21万。除了毫无根据、毫无道理地指责中方，美方应该就世界第一的确诊人数和病亡人数给美国人民一个交待。

戴兵说，新疆社会稳定繁荣，各族人民和谐相处。新疆清真寺多达2.44万座，每530个穆斯林就拥有一座清真寺，是美国全国清真寺数量的10倍多，比例甚至超过许多穆斯林国家。世界上哪有这样的宗教压迫！2010年-2018年，新疆维吾尔族人口从1,017万增至1,271万，增长超过25%，增幅是汉族的十倍多。所谓“强制绝育”完全是造谣。新疆每年接待2亿多国内外游客，90多个国家的近百个团组、1000多人次参访新疆，有谁看到过新疆有关押100万维吾尔人的“集中营”？

戴兵正告美方：香港去年以来发生一系列严重暴力骚乱，议会被打砸，民众被伤害，议员被刺伤，商业被瘫痪，民众生活陷入混乱。香港民众对此深感痛心。任何主权国家都不可能坐视不管。香港国安法实施后，80%的当地居民认为香港更安全了。昨天55国作共同发言，支持中方在香港问题上的立场。希望美方认真听到这是国际社会的正义声音。谁希望香港稳定繁荣，谁蓄谋把香港搞乱？世人看得一清二楚。

戴兵指出，当今世界面临多重严峻挑战，各国期待大国承担特殊责任。美国却大搞本国第一，关键时候退出世界卫生组织，对他国动辄恐吓制裁，肆意破坏多边合作。美国到处发动战争，大搞单边制裁，造成数十万平民无辜伤亡、数百万难民流离失所、数千万民众缺食少药。美国不顾联合国财政困难，目前拖欠会费超过30亿美元；美国顽固站在国际社会对立面，在安理会经常陷入空间孤立。美国已经堕落成为他国基本人权的侵害者、联合国的麻烦制造者，如何还有资格充当“教师爷”、点名批评他国人权？

戴兵表示，中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。中国民众对中国政府的支持率在90%以上。中国人民在中国共产党的坚强领导下，正朝着实现中华民族伟大复兴目标奋勇向前。任何力量想阻止中国发展进步都是白日做梦。奉劝美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，正视中国人民人权发展历史性进步，停止传播谎言和政治病毒。

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