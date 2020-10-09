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联合国安理会重返原会厅举行会议

2020年10月09日09:33  来源：新华网
 

10月8日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会10月轮值主席、俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（前）主持安理会马里局势公开会。 新华社发（联合国供图）

新华社联合国10月8日电（记者尚绪谦）联合国安理会8日在安理会厅举行马里局势公开会。这是安理会厅因新冠疫情关闭近7个月后首次重新启用。

主持会议的联合国安理会10月轮值主席、俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，安理会终于“回家”，他感谢安理会成员就此问题达成一致。

10月8日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长马里问题特别代表、联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）团长安纳迪夫（屏幕上）向安理会通报马里局势。 新华社发（联合国供图）

作为防护措施，在马蹄形会议桌各代表团座位之间安装了透明隔离板，出席会议的人员均戴口罩。在8日的会议上，除安理会主席位置有两个人在座外，其他代表团位置只有一人，代表背后的两排浅蓝色座位均空出。十余名出席会议的其他人员散坐在外围的红色座位上。部分代表即使在发言时仍戴着口罩。

10月8日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会10月轮值主席、俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（右二）与南非常驻联合国代表马蒂拉（右一）在安理会马里局势公开会前交谈。 新华社发（联合国供图）

涅边贾1日在向媒体记者介绍安理会10月份议事日程时说，8日之后，部分会议尤其是公开辩论仍将通过视频会议的方式举行。因为参加公开辩论的人一般比较多，且时常有高级官员出席，而美国纽约州目前还在实施14天隔离期的防疫规定，外国高级官员只能通过视频方式出席会议。

受疫情影响，联合国安理会从3月中旬开始通过视频方式召开会议。7月中旬，安理会开始在宽敞的经社理事会厅举行面对面会议，但大多数会议仍通过视频方式举行。

(责编：艾雯、徐祥丽)
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