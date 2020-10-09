中国抗疫医疗专家组抵达安哥拉

人民网约翰内斯堡10月8日电（记者吕强） 罗安达消息：应安哥拉政府邀请，中国政府抗疫医疗专家组一行10人于7日晚乘包机抵达安哥拉首都罗安达，开始在安哥拉开展为期两周的抗击新冠肺炎疫情医疗援助工作。安哥拉外交部合作国秘洛佩斯、卫生部公共卫生国秘穆芬达及中国驻安哥拉大使龚韬等赴机场迎接。

洛佩斯表示，中国医疗专家组跨越万水千山来安助战，再次展现了两国人民间的友好情谊。中国专家组访安是不久前两国元首通话的的一项重要后续工作，安方对中国医疗专家组来安开展医疗援助工作高度重视，愿同中方共同努力，早日克服疫情。祝愿专家组在安工作一切顺利。

龚韬表示，中安两国是真实亲诚的好兄弟、好伙伴，疫情发生以来，两国互帮互助、共克时艰，充分体现出中安战略伙伴关系的丰富内涵。本次中国政府抗疫医疗专家组访安是落实不久前习近平主席同洛伦索总统通话重要共识的一项关键行动，对两国进一步加强抗疫合作具有重要意义。在安哥拉应对疫情的关键时刻，中国政府应安方请求派出医疗专家组，充分体现出两国在面对困难时守望相助、携手抗疫的坚定决心。相信在中安两国共同努力下，我们一定能早日取得抗疫斗争的最终胜利。

穆芬达对专家组表示欢迎和感谢。他表示，疫情发生以来，安中两国人民团结一心，共同抗击疫情。中国政府和人民通过抗疫援助、物资捐赠、经验分享等方式为安哥拉抗击疫情提供了重要帮助。不久前，在中国企业大力支持下，安哥拉建成“火眼实验室”，全面提升了病毒检测能力。安方对中方的支持帮助此铭记于心。相信中国专家组的到来将帮助安卫生部门进一步提高疫情应对能力。

该医疗专家组由中国国家卫健委组建，湖北省卫健委选派。专家组在安哥拉期间，将走访安卫生部，考察参观部分新冠肺炎定点医院、疾病预防机构、核酸检测机构，对社区防控人员及医务人员开展培训，同当地医疗卫生机构交流分享中国抗疫经验，提出适合安哥拉国情的疫情防控建议，并为在安中资机构和华侨华人提供防疫指导。

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