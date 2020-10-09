人民网>>国际

“中国对多边主义的支持至关重要”

——访联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳

本报驻泰国记者  林  芮

2020年10月09日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　“今年是联合国成立75周年，联合国在促进世界和平与发展方面取得了卓越成就。随着中国越来越多参与到国际事务中，中国对联合国的贡献日益增加。”联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（简称亚太经社会）执行秘书阿米达·阿利斯夏巴纳近日在接受本报记者采访时表示，“当前世界面临前所未有的挑战和考验，中国对多边主义的支持至关重要。”

　　阿利斯夏巴纳认为，过去几十年，联合国采取了一系列富有远见的措施，使全世界迅速从二战中恢复，人类迎来历史上空前的发展与繁荣。成立于1947年的亚太经社会，旨在帮助战后亚太地区经济重建。阿利斯夏巴纳表示，今天亚太地区已成为全球经济增长引擎，亚太经社会通过促进该地区的工业化转型、贸易投资和互联互通等，助力其成为世界制造业中心之一。

　　“自新中国成立以来，尤其自改革开放以来，中国经济社会快速发展，为消除贫困和实现联合国千年发展目标作出了重要贡献。中国的发展同时也持续推动本地区和全球贸易投资增长。”阿利斯夏巴纳说，中国是联合国第二大会费国，积极参与亚太经社会互联互通、贸易投资、社会发展和环境保护等多个领域工作。中国努力应对气候变化，空气污染大幅减少，防治荒漠化取得突出进展。同时，中国越来越多地参加多边论坛，与各国携手应对国际挑战。

　　阿利斯夏巴纳表示，中国倡导共建“一带一路”，推动加强互联互通和基础设施建设，例如中国和蒙古国、俄罗斯共同签署的《关于沿亚洲公路网国际道路运输政府间协定》，有利于促进亚洲公路的互联互通。中国在贸易便利化和物流方面的专业知识也为《亚太跨境无纸贸易便利化框架协定》作出突出贡献，中国还积极参与制定区域能源互联网路线图等。“我们希望中国继续发挥引领作用，促进区域清洁能源互联互通，推动地区实现绿色的、更具包容性和弹性的发展。”

　　阿利斯夏巴纳指出，近年来中国积极促进亚太地区社会发展，特别是在性别平等、应对老龄化等领域。中国一直支持设在北京的联合国可持续农业机械化中心的工作。“在中国这个世界上人口最多国家的发展故事中，农业机械化发挥了重要作用。我们很高兴利用专业知识来促进农业可持续发展，改善生计，减少农村贫困。”阿利斯夏巴纳说。

　　中国国家主席习近平日前出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话，强调了多边主义的重要性，重申中国将坚定奉行多边主义。“多边主义和全球合作在今天尤为重要。”阿利斯夏巴纳说，人类面临诸多挑战，疫情又使世界陷入前所未见的危机之中，解决这些问题需要各国共同努力。“危机也是转机。抗击疫情可促使各国优先推动相关领域转型，从而加快实现可持续发展目标。”

　　阿利斯夏巴纳表示，作为世界上率先控制住疫情的国家，中国积极与其他国家分享宝贵经验和专业知识。“在疫情后的经济复苏过程中，中国的作用将更加重要。亚太经社会期待与中国加强合作，促进亚太地区实现可持续发展。”

　　（本报曼谷10月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月09日 03 版）
(责编：马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved