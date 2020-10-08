世贸组织将迎来首位女性总干事

新华社日内瓦10月8日电（记者凌馨）世界贸易组织总理事会主席戴维·沃克8日宣布，成员经过两轮磋商后决定，新任总干事将在两位女性候选人中产生。这意味着世贸组织将迎来成立25年来首位女性总干事。

沃克说，第二轮磋商后，尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉和韩国候选人俞明希继续参选总干事。总干事遴选的第三轮也是最后一轮磋商将于10月19日至27日进行。

恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉是尼日利亚前财政部长和外交部长，曾在世界银行工作25年，并曾担任常务副行长。目前，她担任全球疫苗免疫联盟董事会主席。

俞明希是韩国产业通商资源部通商交涉本部长，在贸易领域工作长达25年，多次代表韩方参与重大国际谈判，是韩方在区域全面经济伙伴关系协定、中韩自贸协定、新版韩美自贸协定等谈判中的重要谈判代表。

世贸组织第六任总干事阿泽维多8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序6月8日启动，共有8位候选人获得正式提名。

按计划，总理事会主席沃克与争端解决机构主席达西奥·卡斯蒂略和贸易政策审议机构主席哈拉尔·阿斯佩隆德组成的三人小组，自9月7日起，与世贸组织所有成员代表分别会面并展开三轮磋商，逐步缩小候选人范围，并最终通过协商一致原则确定总干事人选。

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