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两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

2020年10月08日06:15  来源：新华网
 

（国际）（1）两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院公布2020年诺贝尔化学奖获得者。 新华社发（魏学超摄）

新华社斯德哥尔摩10月7日电（记者和苗 付一鸣）瑞典皇家科学院7日宣布，将2020年诺贝尔化学奖授予法国女科学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷和美国女科学家珍妮弗·道德纳，以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。

瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松当天在皇家科学院公布了获奖者名单及主要成就。汉松说，今年的获奖研究成果是“基因剪刀——重写生命密码的工具”。

（国际）（2）两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院诺奖宣布现场电子屏幕上显示两位获奖的女科学家。 新华社发（魏学超摄）

据诺贝尔化学奖评选委员会介绍，两位获奖者发现了基因技术中最犀利的工具之一，即“CRISPR/Cas9基因编辑技术”。基于这项技术，研究人员能以极高精度改变动物、植物和微生物的DNA（脱氧核糖核酸），并有望更改某些生物的生命周期。这一技术对生命科学研究产生了突破性影响，有助于研发新的癌症疗法，并可能使治愈遗传性疾病成为现实。

评选委员会在新闻公报中说，沙尔庞捷在研究一种对人类危害巨大的细菌——化脓性链球菌时发现了一种以前未知的分子tracrRNA。这种分子是细菌古老免疫系统CRISPR/Cas的一部分，它可通过切割病毒的DNA解除病毒的危害。沙尔庞捷在2011年发表了这一研究成果。同年她与资深生物化学家道德纳展开合作，在试管中共同重建了具有上述切割功能的细菌“基因剪刀”，并简化了“剪刀”的分子组成以便使用。

（XHDW）（1）两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩的瑞典皇家科学院，专家解读今年诺贝尔化学奖得主成就。 新华社发（魏学超摄）

公报指出，在一个具有划时代意义的实验中，沙尔庞捷和道德纳对“基因剪刀”进行了改造。在天然形式下，该“剪刀”能够识别病毒的DNA。但这两位获奖者发现能对这种“剪刀”施加控制，这样一来就能在任何预先设定的位置切割任何DNA分子。一旦DNA被切割，那么重写生命的密码就变得简单了。

诺贝尔化学奖评选委员会主席克拉斯·古斯塔夫松说：“这个基因编辑工具拥有巨大能量，它不仅在基础科学领域引发了变革，还产生了很多创新性成果，并将带来具有独创性的新治疗方法。”

（XHDW）（2）两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院现场电话连线诺贝尔化学奖得主之一埃玛纽埃勒·沙尔庞捷。 新华社发（魏学超摄）

沙尔庞捷在发布会的电话连线中说，她得知获奖时感到很惊喜，“作为获此殊荣的女科学家，我希望能对致力于科学研究的年轻女性传递信息，女性能在科学界有所作为并获诺奖”。她还强调，“基因剪刀”技术有可能在将来开发出击败细菌的疗法。

（XHDW）（3）两名女科学家分享2020年诺贝尔化学奖

10月7日，在瑞典斯德哥尔摩的瑞典皇家科学院，人们听取专家对今年诺贝尔化学奖得主成就的解读。 新华社发（魏学超摄）

沙尔庞捷1968年出生于法国，现任德国柏林马克斯·普朗克病原学研究室主任；道德纳1964年生于美国，现任美国加利福尼亚大学伯克利分校教授。

两名科学家将平分1000万瑞典克朗（约合112万美元）奖金。

(责编：岳弘彬)
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