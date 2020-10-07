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新闻背景：数说诺贝尔化学奖

2020年10月07日18:13  来源：新华网
 

新华社北京10月7日电 2020年诺贝尔化学奖7日揭晓。诺贝尔奖的创立者瑞典人阿尔弗雷德·诺贝尔本人就是一名化学家，曾发明硝化甘油炸药。诺贝尔化学奖至今已颁发了一个多世纪。回顾过去颁发的这个奖项，能发现不少有趣的数字。

111次：自1901年首次颁奖至2019年，诺贝尔化学奖已颁发111次。因战争等原因，有8个年份未颁奖，分别为1916年、1917年、1919年、1924年、1933年、1940年、1941年和1942年。

183位获奖者：截至2019年，共有183位诺贝尔化学奖获奖者，其中英国科学家弗雷德里克·桑格凭借基因测序技术两次获得这项殊荣。

97岁和35岁：最年长的诺贝尔化学奖得主是97岁获奖的美国科学家约翰·古迪纳夫，他因在锂离子电池研发领域作出的贡献在2019年获奖，也刷新了诺奖100多年历史上的一个纪录，成为获奖时年龄最大的人。最年轻的化学奖得主是1935年获奖的法国科学家弗雷德里奥·约里奥，时年35岁，他与夫人伊雷娜·约里奥—居里共同获奖，而这对“科研夫妻档”就是著名的居里夫妇的女婿和女儿。

5位女性获奖者：截至2019年，在183位诺贝尔化学奖得主中，女性有5位，其中居里夫人（玛丽·居里）和英国科学家多萝西·克劳福特·霍奇金分别在1911年和1964年独享这一奖项。

2位跨界获奖者：居里夫人除了在1911年因分离出纯的金属镭而获得诺贝尔化学奖，还和丈夫皮埃尔·居里一起因对放射性现象的研究获得1903年诺贝尔物理学奖。美国的莱纳斯·波林在1954年获得化学奖后又于1962年获得诺贝尔和平奖。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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