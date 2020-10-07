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中国代表呼吁会员国特别是会费大国及时、足额、无条件缴纳联合国会费

2020年10月07日11:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月5日电（记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵5日在第75届联大五委常会开幕式发言时呼吁，会员国特别是会费大国应及时、足额、无条件缴纳联合国会费，履行对联合国的各项财政义务，以行动兑现承诺，保障联合国正常开展工作并履行授权。

当日，第75届联大第五委员会常会正式开幕。五委主席、乌拉圭常驻联合国代表阿莫林大使主持会议，各地区集团和会员国代表等参加。戴兵出席会议并发言，阐述中方对五委工作的立场和主张。

戴兵表示，今年是联合国成立75周年，突如其来的新冠肺炎疫情对全世界是一次严峻考验，多边主义面临前所未有的挑战。在联合国成立75周年纪念活动和联大一般性辩论中，坚持多边主义仍是国际社会广泛共识。中方将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

戴兵指出，当前联合国财政状况令人堪忧，秘书长多次致函会员国表达关切。截至9月底，联合国会费及维和摊款欠款共50多亿美元，某一个会员国就拖欠30多亿美元。作为联合国第二大会费与维和摊款国，中国尽管遭遇新冠肺炎疫情对经济财政造成的不小冲击，但仍克服困难，及时缴纳了今年的会费和8月底之前已获安理会授权的维和行动摊款，坚定履行联合国财政义务。前不久中方领导人出席联合国成立75周年系列高级别活动和第75届联大一般性辩论，宣布了支持联合国在国际事务中发挥核心作用的多项务实举措，再次彰显了中方用实际行动践行支持联合国事业、支持多边主义的庄重承诺。

戴兵强调，财政是联合国治理的基础和重要支柱。作为负责审议联合国行政和预算事务的联大委员会，联大五委应严格执行《联合国宪章》和大会授权，遵循联大议事规则，不断提高工作效率和成效，坚持民主协商，实现合作共赢。

戴兵表示，本届联大五委常会具体将审议2021年联合国方案计划、方案预算、和安与管理改革进展评估、审计委员会报告等议题。方案计划要始终坚持会员国主导地位，充分反映会员国利益与合理诉求。方案预算要保持合理规模，优先保障发展领域资源，注重实施全面预算绩效管理。和安与管理改革要全面落实联大决议，充分听取会员国意见。审计委员会要充分发挥外部审计机构独立监督职能。中方愿同各方一道建设性参与会议各项讨论和磋商，共同推动会议完成既定议程，实现预期目标。

(责编：苏缨翔、杨牧)
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