中国代表在联合国大会第三委员会严厉驳斥欧盟等对中方无端指责

人民网联合国10月5日电（记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵5日在联合国大会第三委员会上发言，严厉驳斥欧盟、捷克、加拿大等对中方无端指责。

戴兵在中方对欧盟、捷克和加拿大代表发言行使答辩权时说，欧盟、捷克和加拿大代表发言中对中国的内部事务妄加评论，是赤裸裸干涉中国内政，而且陈述的内容根本不符合事实，完全是在造谣抹黑。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

戴兵说，涉疆问题的本质是反暴恐反分裂问题。中国新疆自治区通过教育的方式推行去极端化，有效遏制恐怖活动多发频发势头，各族人民的生命安全才有了保障，发展经济、改善生活才取得更大进步，这是最大程度保障新疆各族人民的基本人权。中方一直以开放的心态回应国际社会的关注。我们已经邀请了90多个国家的近百个团组、1000多人次参访新疆，包括很多伊斯兰合作组织成员国。中方已邀请联合国人权高专参访新疆。

戴兵表示，制定实施香港国家安全法是中国政府维护国家安全的合法、正当、必要举措。去年6月以来，香港发生了严重危害国家安全的暴力活动。任何国家都不会容忍，任何民众都深感痛心。通过弥补法律漏洞、加强执行机制维护香港国家安全势在必行。实施国家安全法目的是依法保护香港居民根据基本法和两个国际人权公约享有的权利和自由，并不影响香港的高度自治，事实上得到香港各界坚定拥护。

戴兵说，新中国成立后，西藏发展实现了由贫穷落后到文明进步的伟大飞跃，西藏各族人民的各项权利得到显著改善。中国是法治国家，法律面前人人平等。对于违法犯罪活动的人，无论持何种职业，都应依法受到法律惩处，有关人员的合法权利也会依法受到保护。

戴兵说，涉港、涉疆和涉藏问题本质上都不是人权问题。欧盟、捷克和加拿大拿人权说事，是将人权问题政治化，肆意干涉中国内政。如果欧盟、捷克和加拿大真的关心人权，就应当首先检讨自身的种族主义、侵犯移民权利等严重问题，就应当对其盟国美国漠视生命健康权、过度执法、枪支暴力泛滥等人权侵犯行为充分表达关切，就应当采取切实行动弥补殖民时代对发展中国家犯下的滔天罪行，而不是仅对发展中国家人权状况指手画脚，对自身和美国的人权问题选择性失明、搞双重标准。

戴兵表示，新疆、西藏、香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护新疆发展稳定的决心坚定不移，反对外来干涉的决心坚定不移。中方奉劝欧盟、捷克和加拿大尊重事实真相、摒弃意识形态偏见，不要将人权问题政治化、搞双重标准，停止利用涉疆、涉藏、涉港问题干涉中国内政。当前国际社会普遍呼吁加强团结合作，应对共同挑战。中方奉劝欧盟、捷克和加拿大以国际社会根本利益为重，停止滥用联合国平台挑起对抗，回到对话合作的正确轨道，同各国一道应对挑战、共度时艰。

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