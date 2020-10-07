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中国代表在联合国严正驳斥美西方就人权问题对中方无端指责

2020年10月07日11:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月6日电（记者李晓宏）当地时间10月6日，针对美国等个别国家在联合国就涉疆、涉港等问题对中方无端指责，中国常驻联合国代表张军在第75届联合国大会第三委员会发言，严正驳斥和拒绝个别国家的不实之词，坚决反对借人权问题干涉中方内政、在联合国挑起对抗的做法。

张军指出，当今世界正面临重大挑战，处于何去何从的关键时刻。国际社会刚刚纪念了联合国成立75周年，各国领导人普遍呼吁加强团结合作，共同抗击新冠肺炎疫情，应对各类全球性挑战。令人遗憾的是，美国、德国、英国等对各方呼声置之不理，执意挑起对抗，滥用联合国平台，将人权问题政治化，蓄意挑动政治对抗，传播虚假信息和政治病毒，恶意抹黑中国，干涉中国内政。对此，中方表示坚决反对和完全拒绝。

张军指出，美国的卑劣行径完全违背历史潮流。世界在发展，历史在进步。要团结不要分裂，要合作不要对抗，要共赢不要零和，是大势所趋、人心所向。美方完全站在了历史的错误一边，站到了国际社会的对立面；美国的陈词滥调完全不符合事实。中国的人权发展成就举世瞩目，不是你们的谎言和欺骗所能否认的。中国采取有效措施，打击恐怖主义，维护国家安全，促进经济社会发展，得到全体中国人民的坚决拥护，经得起历史和时间的检验；美国的政治阴谋绝不可能得逞。发展中国家有权捍卫主权、实现发展、维护安全。美方的做法屡遭失败，频频碰壁，该醒醒了。指责别人解决不了美国的问题，更掩盖不了美国的失败。指责中国遮不住美国的人权劣迹。

张军强调，美国指责别人之前，还是先好好照照镜子，看看自己。事实上：是美国，应该保障人民的基本权利。一场疫情导致20多万美国人失去宝贵生命。美国政府需要做的是治病救人，而不是传播政治病毒，到处制造麻烦。是美国，应该消除种族歧视，让人民呼吸。美国司法、执法系统存在系统性种族歧视、暴力执法现象。上百万美国人民喊出了“我无法呼吸”、“黑人的命也是命”。联大三委应关注美国种族歧视和警察暴力问题，就此展开讨论并通过决议。是美国，应该停止战争犯罪，还世界一个和平。美国建国244年，仅16年没有打仗，堪称“世界上最好战的国家”。美国将炸弹、子弹投向平民，造成大量人员伤亡，导致难民、流离失所者。美方的手上沾满了无辜平民的鲜血。是美国，应该切实履行国际人权义务。美国大行单边主义，逃避自身责任，退出人权理事会，拒绝批准人权公约，制裁国际刑事法院法官，大搞单边制裁，严重干扰国际人权领域合作。

张军指出，德国、英国等少数国家罔顾事实、违逆正义、破坏合作，对自身和美国的人权劣迹视而不见，“选择性失明”，大搞双重标准，还一味追随美国，甘愿做美国的帮凶，这种行为是多么虚伪。奉劝这些国家趁早收起傲慢与偏见，悬崖勒马。

(责编：苏缨翔、杨牧)
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