河内中国文化中心举办“天涯共此时——中秋节”线上文化周

人民网河内10月6日电（记者刘刚）2020年“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动日前在河内中国文化中心的新媒体平台陆续上演，越南观众通过观看虚拟展览、线上音乐会、微课堂教学、体验互动等精彩活动，品味中国传统文化魅力。

本次活动由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，由中外文化交流中心、河内中国文化中心承办，包括中秋传承、中秋文化、中秋与当代中国、游在中秋、娱赏中秋五个主题。

月光与竹影相随，京剧与歌剧对唱。动听的音乐，唯美的意境，让越南观众沉浸在中秋的祥和氛围中。竹乐演奏《咏月》《良宵写意》，在自然之声中感受人与自然和谐共生。《贵妃醉酒》《今夜无人入睡》，于歌声中品味中西文化合璧之美。

越南与中国山水相连，文化周期间，河内中国文化中心还推出“广西五风”旅游宣传。越南观众不仅可以云游广西自然美景和历史名胜，还能了解当地的民族习俗和特色美食。云端展出的广西特色文创产品，让古老的非物质文化遗产绽放出新活力，也激发年轻观众无限创意。

河内中国文化中心主任陈运发在接受记者采访时表示，在越南，人们对中秋节寄托的团圆美满的寓意越来越认可。河内中国文化中心通过丰富多彩的线上交流活动，向越南朋友分享中国国内与中秋节有关的故事，让大家在参与中了解更多中国传统民俗，共享节日欢乐。

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