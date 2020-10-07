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外媒：中国经济从疫情中复苏 有助于提振亚洲邻国经济

2020年10月07日09:55  来源：央视新闻客户端
 

　　美国全国广播公司（CNBC）10月5日报道，全球最大独立资产管理集团之一景顺投资（Invesco）表示中国经济从疫情中复苏，也有助于提振亚洲邻国经济。

　　△美国全国广播公司（CNBC）10月5日报道

　　景顺投资观察到“十一”黄金周期间，中国餐厅预订量以及旅游人数都创下纪录。该公司亚太区市场策略师赵大伟（David Chao）在接受CNBC采访时表示，中国经济反弹势头强劲，亚洲邻国的经济也将受益。中国经济持续呈现V形复苏，预计中国股票的表现将优于发达市场股票。

　　中国国家统计局数据显示，9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比8月上升0.5个百分点。CNBC称，中国制造业活动在黄金周假期前有所扩大，中国经济正在持续复苏。

　　△国家统计局数据

　　中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）综合测算，仅在“十一”假期前四天，全国共接待国内游客4.25亿人次。截至10月4日，一些在线旅游平台门票预订量全面超过去年同期，同比增长达到100%创历史新高。业界认为，景区旅游市场将全面进入恢复和增长阶段。

　　英国广播公司（BBC）报道称，“十一”黄金周期间中国国内旅游有望恢复到疫情前的水平，刺激国内消费和大规模补贴加速了中国旅游经济复苏。亚洲其他国家也在将消费转向国内市场，以保持经济活力。

　　芝加哥商品交易所集团（CME Group）首席经济学家普特南（Blu Putnam）表示，中国较快地控制住疫情后，经济快速反弹。中国积极扩大全国基础设施项目的贷款以加速经济复苏。基础设施建设的投入非常有效，让人们重新工作，让企业恢复盈利，这是中国经济复苏的经验。

(责编：杨光宇)
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