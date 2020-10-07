中国代表在联合国难民执委会上阐述中方立场和主张

新华社日内瓦10月6日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭6日在联合国难民执委会第71次会议一般性辩论中发言，阐述中国关于难民问题的立场和主张。

陈旭表示，当前，国际难民形势依然严峻，全球难民和流离失所者人数创下二战以来最高值。个别国家奉行单边主义，肆意干涉他国内政，导致一些国家和地区局势动荡，难民人数激增并涌入周边国家。新冠疫情蔓延进一步恶化难民处境，针对难民的仇外情绪进一步上升，使全球难民形势更为复杂脆弱。

陈旭就全球难民治理及难民署工作阐述五点主张：

第一，要积极应对疫情对难民的挑战。难民作为特殊的脆弱群体，在疫情中应得到特别关怀。各国应积极落实联大决议，提高突发卫生事件应急响应速度，完善公共卫生治理体系，努力将难民纳入国家卫生系统和疫情应对计划。难民署等人道主义救援机构要加强同世卫组织合作，结合疫情发展尤其是秋冬季可能出现的疫情反弹做好应急准备和响应。

第二，要坚持在多边框架下应对难民问题。各国命运相连、团结合作才能战胜疫情。要坚持发挥联合国及难民署等多边机构主渠道作用，切实落实好《难民问题全球契约》和首届全球难民论坛成果，完善国际难民保护体系。

第三，要致力于解决根源性问题。各国要积极响应联合国秘书长的全球停火倡议，恪守《联合国宪章》，坚持和平解决争端，促进战后国家重建和发展，实现持久和平。要着力解决贫困和发展不平衡问题，为难民自愿、安全、可持续返乡创造有利条件。

第四，要秉持客观中立的原则处理难民事务。各国及难民署应维护好国际难民保护体系的公信力，杜绝将难民身份授予犯罪分子和恐怖分子，避免难民保护机制成为干涉内政的工具。

第五，要提高发展中国家应对难民挑战的能力。难民署应采取有效措施提高发展中国家，尤其是亚太国家职员的代表性，早日实现工作人员的地域平衡。发达国家要切实落实援助承诺，加大对难民人道主义援助，帮助缓解发展中国家压力。

陈旭强调，中国高度重视难民问题国际合作。疫情期间，中方向难民署驻华代表处及时通报疫情信息，正积极同难民署探讨在“南南合作援助基金”框架下支持非洲国家抗疫工作。中国未来将继续通过各种方式同难民署开展人道主义合作，继续支持难民署为完善全球难民治理做出更大贡献。

(责编：苏缨翔、杨牧)