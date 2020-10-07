吉尔吉斯斯坦总理、议长辞职

新华社比什凯克10月6日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦总理博罗诺夫和议长茹马别科夫6日宣布辞职。同一天，吉尔吉斯斯坦议会召开特别会议，选出代总理和新议长。

据吉尔吉斯斯坦媒体报道，吉议会当天选举反对派领导人萨德尔·扎帕罗夫为代总理、议员梅克特别克·阿卜杜勒达耶夫为新议长。

扎帕罗夫当天早些时候被人从监狱中释放。2013年10月7日，扎帕罗夫及其支持者在伊塞克湖州卡拉科尔市的一次抗议活动中劫持了该州州长为人质。今年3月，法院判决扎帕罗夫犯劫持人质罪，并判处他11年6个月监禁。

因对本月4日议会选举初步结果不满，吉多个落选政党5日在比什凯克市中心的阿拉套广场组织示威集会，要求取消选举结果并要求总统热恩别科夫下台。当晚，抗议者试图闯入吉总统办公室和议会所在地“白宫”并与警方发生冲突。6日，一群抗议者闯进吉国家安全委员会拘留中心释放了前总统阿坦巴耶夫。

热恩别科夫6日向全国发表讲话，指出一些政治力量试图非法夺取国家权力，呼吁各方维护国家和平稳定。

吉尔吉斯斯坦中央选举委员会6日宣布，吉议会选举结果无效，两周内将确定重新选举的日期。另据吉卫生部最新数据，抗议活动已造成1人死亡、686人受伤。

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