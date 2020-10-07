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美国在联合国抹黑中国人权状况的图谋再遭挫败

2020年10月07日06:17  来源：新华网
 

　　新华社联合国10月6日电 美国、德国、英国等少数国家6日在第75届联合国大会第三委员会审议人权问题时，恶意抹黑中国，干涉中国内政。中国常驻联合国代表张军当场严厉驳斥，坚决反对并完全拒绝美国等少数国家的不实指责。近70个国家呼应中方立场，其中巴基斯坦代表55国就涉港问题作共同发言支持中国，古巴代表45国就涉疆问题作共同发言支持中国，科威特代表3个阿拉伯国家作共同发言支持中国，还有很多国家在国别发言中支持中国。各方支持中方维护国家主权、安全和统一的努力，积极评价中国人权事业发展成就，反对将人权问题政治化，反对双重标准，反对政治对抗。会场内形成了支持中国的强大声势，再次挫败了美国等少数国家抹黑中国人权状况的图谋。

　　张军指出，美国等少数国家挑起对抗的做法不合时宜。在国际社会最需要和衷共济、团结合作的时候，这些国家却挑起对抗，制造分裂，严重毒化合作氛围。其卑劣行径完全违背历史潮流，完全站在了历史的错误一边。

　　张军表示，这些国家借人权问题干涉内政的行径不得人心。巴基斯坦代表55国发表涉港问题共同发言，古巴代表45国发表涉疆问题共同发言，科威特代表3个阿拉伯国家共同发言，还有很多国家单独发言支持中国。事实证明，美国等少数国家动辄指责施压、干涉别国内政的卑劣行径已人心尽失，完全违背世界各国人民意愿，完全站到了国际社会的对立面。

　　张军强调，这些国家的陈词滥调完全不符合事实。中国的人权成就举世瞩目，不是谎言和欺骗所能否认的，指责中国是找错了对象。在中国960多万平方公里的土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，14亿人民共享着安宁、自由、幸福的生活，这是最大的人权工程、最好的人权实践。

　　张军指出，这些国家的政治阴谋绝不会得逞。指责别人解决不了自身的问题，更掩盖不了自身的失败。人权不是少数人的专利，更不是政治工具。保护人权并非只有西方一种模式，各国有权自主选择符合自身国情的道路。

　　联合国大会第三委员会是讨论人权、社会发展等问题的主要委员会。2019年10月，美国曾纠集一些国家借人权问题搞反华行动，遭到了绝大多数国家坚决反对，以失败告终。

(责编：岳弘彬)
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