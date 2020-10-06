法俄美三国外长发表联合声明呼吁纳卡地区立即停火

新华社巴黎10月5日电（记者唐霁）法国、俄罗斯和美国三国外长5日就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区局势发表联合声明，呼吁纳卡地区立即停火。

据法国外交部5日发表的联合声明，法国外长勒德里昂、俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿蓬佩奥代表欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国，强烈谴责在纳卡地区及该地区以外的暴力升级。声明说，近期发生在接触线，以及纳卡冲突地区以外的阿塞拜疆和亚美尼亚领土上针对平民设施的袭击，对地区稳定构成了“无法接受”的威胁。

三国外长重申俄美法三国总统日前发表的联合声明，再次呼吁冲突各方接受立即且无条件的停火。声明说，三国作为欧安组织明斯克小组共同主席国，将充分履行欧安组织和国际社会赋予的职责，与冲突方进行沟通，敦促冲突方重回解决纳卡问题的进程上来。

俄罗斯外交部、美国国务院当天也发表了联合声明。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡地区爆发战争，亚美尼亚占领纳卡地区及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为共同主席国。有关纳卡问题不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，双方间武装冲突时有发生。

俄美法三国总统10月1日就纳卡地区冲突发表联合声明，强烈谴责在纳卡冲突区接触线出现的暴力升级，呼吁冲突各方尽快停火并恢复谈判。（参与记者：吴刚、刘品然）

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