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新闻背景：数说诺贝尔生理学或医学奖

2020年10月05日18:57  来源：新华网
 

新华社北京10月5日电 2020年诺贝尔生理学或医学奖5日揭晓，该奖项至今已颁发了一个多世纪。那么你了解这一奖项背后多少有趣的数字呢？

110次：自1901年首次颁奖至2019年，诺贝尔生理学或医学奖已颁发110次，在第一次世界大战和第二次世界大战期间，这一奖项很少颁发。未颁奖的9个年份分别是1915年、1916年、1917年、1918年、1921年、1925年、1940年、1941年、1942年。

除战争之外，正如诺贝尔基金会章程中所描述的那样：如果所有被提名者的成就都未达到获奖标准，那奖金将保留到下一年。如果下一年依然没有符合获奖标准的成就，那么奖金将会存入基金会储备资金中。

一对“父子兵”：诺贝尔生理学或医学奖得主中有一对“父子兵”——1959年获奖的阿瑟·科恩伯格和2006年获奖的罗杰·科恩伯格。

两对“夫妻档”：除了“父子兵”，在诺贝尔生理学或医学奖历史上，还曾有两对“夫妻档”共同获奖：美国科学家卡尔·科里、格蒂·科里夫妇因发现糖代谢中的酶促反应而获1947年生理学或医学奖；2014年生理学或医学奖得主中的挪威科学家梅-布里特·莫泽和爱德华·莫泽也是夫妻。

“三分天下”：按照诺贝尔基金会的规定，诺贝尔奖的某一奖项可以同时授予两项成就以及最多三位获奖者。截至2019年，诺贝尔生理学或医学奖的分配大致“三分天下”：39次由一人独得，33次由两人共享，38次由三人分享。

32岁和87岁：截至2019年，共有219人获得了诺贝尔生理学或医学奖。其中最年轻的得主是加拿大医生弗雷德·班廷，他因发现胰岛素于1923年获奖，时年32岁；最年长的是美国病毒学家弗朗西斯·佩顿·劳斯，他于1966年获奖时已87岁。

12位女性得主：截至2019年，在219名诺贝尔生理学或医学奖得主中，女性有12位，其中美国遗传学家巴巴拉·麦克林托克是唯一一位独得生理学或医学奖的女性科学家。2015年获奖的中国女药学家屠呦呦，是中国科学家在中国本土进行的科学研究首次获诺贝尔科学奖。

32次提名未获奖：因著作《梦的解析》而名扬世界的奥地利精神病学家、心理学家弗洛伊德曾32次获得诺贝尔生理学或医学奖提名，但终生未能得奖。此外，迄今还没有一名科学家在一生中能两次获得诺贝尔生理学或医学奖。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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