综合消息：中东新冠疫情持续蔓延 防疫形势不容乐观

新华社巴格达10月4日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续蔓延，多国疫情反弹压力增加，多国防疫形势严峻。

近期，阿曼疫情出现反弹。阿曼卫生部4日宣布，该国累计确诊新冠病例已超过10万例，达101270例，累计死亡977例，累计治愈90296例。阿曼卫生部呼吁民众严格遵守防疫措施，尽量不要到公共场所，也不要参加群体性活动，出门要戴口罩，人与人之间至少保持2米的社交距离。

以色列卫生部4日发布的数据显示，该国新增确诊病例2332例，累计确诊266775例；新增死亡病例37例，累计死亡1719例；累计治愈195629例。以色列总理内塔尼亚胡当日表示，以政府将于8日召开会议讨论延长该国全国“封城”措施以及提高对违反疫情限制措施者的罚款等事宜。

突尼斯卫生部4日发布的数据显示，该国累计确诊22230例，累计死亡321例。为控制疫情，突尼斯政府宣布从5日起，公共行政机构开始为期两周的“错峰”上班。

埃及卫生部4日公布的数据显示，该国新增确诊病例108例，累计确诊103683例；新增死亡11例，累计死亡5981例；累计治愈97355例。埃及总统府发言人拉迪当日发表声明说，在新学年到来之际，埃及总统塞西要求政府卫生部门做好充足准备以应对可能出现的第二波新冠疫情，为学生提供最高级别的卫生安全保障。

阿尔及利亚4日宣布，新增确诊病例141例，累计确诊52136例，累计死亡1760例，累计治愈36578例。阿尔及利亚新冠专业委员会成员穆罕默德·优素菲当日表示，自今年2月疫情暴发以来，7000多名阿尔及利亚医务人员在工作中感染新冠病毒。

伊朗卫生部4日宣布，在过去24小时内，伊朗新增确诊3653例，累计确诊471772例；累计死亡26957例，累计治愈389966例。

伊拉克卫生部4日说，新增确诊3210例，累计确诊379141例；新增死亡52例，累计死亡9399例；累计治愈307482例。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部4日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对108906人进行了新冠病毒检测，其中1041人检测结果呈阳性。该国累计确诊98801例；无新增死亡病例，累计死亡426例；新增治愈病例1001例，累计治愈88123例。

土耳其卫生部4日称，该国在过去24个小时内对104402人进行了新冠检测，其中1429人检测结果呈阳性。全国累计确诊324443例，累计死亡8441例，累计治愈285050例。

沙特阿拉伯卫生部4日宣布，该国过去24小时内新增确诊390例，累计确诊336387例；新增死亡25例，累计死亡4875例；累计治愈321485例。该国现存确诊病例数10027例，其中重症病例955例。

还有一些中东北非国家4日更新了累计确诊病例数：摩洛哥133272例，卡塔尔126498例，科威特107025例，阿曼101270例，巴林72662例，巴勒斯坦52433例，利比亚36809例，约旦15640例，叙利亚4366例。（执笔记者：张淼；参与记者：尚昊、黄灵、陈霖、苏小坡、王薇、冀泽、陈斌杰、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、李碧念、潘晓菁、熊思浩、郑一晗）

(责编：艾雯、杨牧)