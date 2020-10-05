新华社曼谷10月5日电 通讯：在曼谷老字号品尝传承历史的中秋味道

任芊 郭鑫惠

沿着湄南河一路南下的石龙军路是曼谷老城区历史最悠久的主干道之一，也是唐人街最主要的街道之一。车水马龙的繁忙交通和密密麻麻犹如蛛网的电线交织呈现出令人眼花缭乱的景象，而那些静静矗立在街道两旁的店铺外墙已经斑驳，诉说着这里百余年来的沧桑历史。

为了做好中秋节的准备，这天森猜早早来到自家位于石龙军路的郑老振盛糕饼店里，一边检查工作进度，一边电话回复客户的订购要求。柜台另一侧，几名工人手脚麻利地将新出炉的月饼装盒打包，准备分别送往几家酒店。

“每年中秋节前大概二十天左右就开始制作月饼，整个中秋期间总共能卖出一万块月饼。”今年60岁的森猜是这间有着80年历史的唐人街老字号糕饼店第四代传人。他带着记者上楼参观热火朝天的月饼家庭作坊，这些天来店里糕点师傅已经忙得不可开交。

糕饼店的玻璃柜台最上层陈列着码得整整齐齐的月饼，下层摆放着形状各异、口味不一的潮汕小点心。森猜与大哥共同经营的这间糕饼店虽然店铺装修朴素，但出产的食品却是曼谷华人心中独一无二的糕点之王。

“除了凸显泰国特色的榴莲口味外，我们的月饼主要就是五仁、芝麻和莲蓉这三种最经典的中式口味。”森猜说，用心保证店里的月饼能够维持数十年如一日的口感和品质，才能对得起传承四代的这一老字号招牌。

头顶扎着小辫的男童和梳着双髻的女童、身着结婚服饰的民国夫妻肖像画，这些由森猜的父母亲自设计的月饼盒图案从几十年前一直延用至今，为这间老字号糕饼店的忠实老主顾们留下一份能够触摸过去的宝贵礼物。

但随着时代风尚的变化，森猜也明白，老式月饼和糕点无法与造型精致的西式甜点媲美。他从进驻社交媒体入手，通过设计高颜值包装盒、改良月饼及糕点的造型等方式努力适应竞争日益激烈的糕点市场。“从我这一代开始，慢慢做出一些改变，比如尝试在线销售、将月饼从传统的方形改良成鱼的造型等等，包装盒也设计得更加新颖，迎合年轻人的喜好。”森猜说。

比起追随潮流，森猜更在乎的是传统手艺的传承。如果从自汕头飘洋过海来到泰国的祖辈算起，森猜家族这套制作潮汕口味糕饼点心的手艺传承了已近百年。“我们的规模自然比不上大型连锁企业，但我们只做A级品质，我们家月饼的口味始终在市场上占有一席之地。”森猜说。

(责编：艾雯、杨牧)