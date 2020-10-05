老挝领导人和社会各界热烈祝贺中华人民共和国成立71周年

人民网曼谷10月3日电（记者孙广勇）在中华人民共和国成立71周年之际，老挝党政领导人和社会各界通过多种形式向中方致以热烈祝贺。

本扬总书记、国家主席向习近平总书记、国家主席致贺电，高度评价并衷心祝贺中国人民在中国共产党的英明领导下，不断取得党和国家建设事业全面重大成就，政治社会长期稳定，国防建设日益稳固，经济持续快速发展，数亿人口摆脱贫困，全体人民生活水平不断提高，国际地位和影响力持续上升，“一带一路”倡议受到国际社会广泛支持和欢迎。面对新冠肺炎疫情冲击，中国不仅取得国内抗疫斗争重大战略成果，还全力支援国际社会抗击疫情，并快速实现经济恢复发展。中国人民取得的伟大成就是对老挝党、政府和人民的巨大鼓舞，老方衷心祝愿中国人民在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，沿着中国特色社会主义道路不断夺取新的胜利，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。

通伦总理、巴妮国会主席分别向李克强总理、栗战书委员长致贺电，沙伦赛外长亦致电王毅国务委员兼外长。通伦总理高度评价在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国特色社会主义进入新时代，中国发展和建设取得新的巨大成就。在两党两国最高领导人签署的《关于构建老中命运共同体行动计划》指引下，老中关系进入新时期，给两国人民带来更多实实在在的利益。老方对中国党、政府和兄弟的中国人民长期向老挝社会主义建设事业提供巨大帮助，并全力支持老挝抗击疫情表示衷心感谢。巴妮主席盛赞中国发展成就并表示，老方坚定奉行一个中国政策，支持“一国两制”方针，支持中国全国人大常委会通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，为香港保持长期繁荣稳定、维护主权安全提供坚实法律保障。沙伦赛祝贺中国在地区和国际舞台上的地位和影响力进一步提升，表示将继续增进两国外交部密切协作配合，为促进本地区和世界的和平稳定合作发展作出贡献。

老挝党中宣部长坎潘、万象市委书记兼市长辛拉冯、副总理兼财政部长宋迪等老挝领导同志以及老挝全国总工会主席班、中联部长顺通、老中合委会主席兼工贸部长开玛妮、社会科学院院长松塔努、党中央办公厅主任通沙立、沙耶武里省委书记兼省长丰沙万、国家政治行政学院代院长普冯等纷纷致信或致电我馆，热烈祝贺中国国庆和新中国伟大成就，表示通过阅读和收看姜再冬大使在老挝党报《人民报》和国家电视台《新闻联播》节目发表的国庆贺词，对中国全面发展成就和中老关系发展有了更加全面深入的认识，为此感到由衷钦佩和自豪，祝愿两国命运共同体建设不断迈上新台阶。老中友协主席、能矿部长肯玛尼出席老中友好协会同老挝中国总商会、老挝中华总商会联合举办“庆国庆友谊杯乒羽赛”并致辞，热烈祝贺新中国成立71周年。

老挝国防部外事局、老军国防学院、103军医院、总政宣传局、军队政治理论学校、老战士协会分别向我馆致贺。国防部外事局长耿占准将表示，中国军队建设在中国共产党领导下取得了举世瞩目的成就，赢得世界各国广泛尊重和支持，老方对此由衷钦佩。老挝军队将继续发扬老中团结互助传统，扎实推进两军交流合作，积极为老中命运共同体建设贡献力量。无论国际风云如何变幻，老挝人民和军队都将坚定地与中国人民和军队站在一起，为维护地区和世界的和平、稳定与发展继续作出更大贡献。

此外，东盟各国驻老大使到访我馆，热烈祝贺中华人民共和国成立71周年。不少老挝民众在脸书发布的姜再冬大使国庆贺词下留言，感谢中国人民一直以来的帮助并祝福中国生日快乐，祝老中命运共同体建设不断开花结果，愿老中友谊万古长青。

中国大使馆谨对老方的热烈祝贺和美好祝福表示衷心感谢，并值老挝传统的出夏节之际，祝兄弟的老挝人民幸福安康、五谷丰登。

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