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疫情加速改变韩国人阅读习惯

2020年10月05日09:11  来源：新华网
 

韩国近年电子书用户越来越多。今年由于新冠疫情，一些公共图书馆中止馆内阅读服务，有的仅提供快递送书服务，有的开放“电子书架”提供线上读书，给人们提供新的阅读体验。

《韩国先驱报》3日援引韩国文化体育观光部数据报道，2019年电子书阅读器在韩国成年人和大学生中拥有率分别为16.5%和37.2%，比2017年分别增长2.4%和7.4%。二三十岁人群中从阅读纸质书转向看电子书的人数最多。

今年由于新冠疫情暴发，人们在家隔离，电子书读者数量猛增。《韩国商业电讯》报道，韩国知名网络零售商“11街”数据显示，仅今年8月30日至9月6日，网站电子书阅读器和平板电脑销量就增长117%；另一网上商城Gmarket的电子书阅读器销量增长60%。

有声内容出版商也抓住商机，推出制作精美的有声读物卡，像销售纸质书那样摆台销售，借此吸引以往购买纸质书当礼物送人的消费者。韩国知识内容平台Welaaa营销主管柳宰顺（音译）说：“我们不把有声读物视为一种不同的读物，而是让它与纸质书及其书迷产生共鸣。”

现年32岁的首尔上班族高英恩（音译）说，她每天靠听有声读物度过2小时通勤时间，“我有固定地点和时间听有声读物，就是地铁和健身房。我从年轻时就特别喜欢听短故事和短篇小说，听有声读物最大的便利是可以一心多用”。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)
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